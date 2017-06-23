«Экспресс-пригород» объявил о дополнительных электричках в День города

«Экспресс-пригород» объявил о дополнительных электричках в День города (расписание)

25 июня электрички будут ходить допоздна, чтобы новосибирцы успели сходить на праздничные мероприятия в День города.


В честь Дня города в парке «Городское начало» на набережной пройдёт фестиваль света и четырнадцатый по счёту фестиваль фейерверков. Представление начнётся в 22:30 и продлится до 23:15. Чтобы новосибирцы успели сходить на эти мероприятия, «Экспресс-пригород» запустил дополнительные электрички в этот день, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги филиала ОАО «РЖД». 


«После праздничных фейерверков пассажиры Западного направления могут уехать домой на электропоезде с остановочной платформы Правая Обь в 23:55, Южного направления — с остановочной платформы Центр в 23:45 и с остановочной платформы Речной вокзал в 23:50, Жеребцовского направления — с остановочной платформы Центр в 23:35 и с остановочной платформы Речной вокзал в 23:40», 


— говорится в сообщении пресс-службы. 


Расписание дополнительных электричек выглядит следующим образом: 


- № 6339 Новосибирск – Обь, отправление со станции Новосибирск-Главный в 23:47 (время указано местное), прибытие на станцию Обь в 00:18;


- № 6529 Новосибирск – Издревая, отправление со станции Новосибирск-Главный в 23:29, прибытие на станцию Издревая в 00:15;


- № 6669 Новосибирск – Бердск, отправление со станции Новосибирск-Главный в 23:39, прибытие на станцию Бердск в 00:40.


Мэрия Новосибирска уже начала готовиться ко Дню города: на пл. Ленина начался монтаж сцены для праздничного концерта.


В День города редакция НГС.НОВОСТИ будет вести онлайн-репортаж — следите за обновлениями на сайте 25 июня. 

Мария Шевлягина 
Фото Елены Поляковой

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