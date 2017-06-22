В центре города начался симфонический концерт

Симфонический концерт в честь Дня памяти и скорби

Сегодня, 22 июня, в 20:40 на площади перед оперным театром в центре Новосибирска начался концерт в честь Дня памяти и скорби.



Новосибирский академический симфонический оркестр под управлением музыкального руководителя и главного дирижёра Михайловского театра Михаила Татарникова (Санкт-Петербург) исполняет Пятую симфонию Петра Ильича Чайковского.





НГС.НОВОСТИ ведет прямую трансляцию концерта.















В ночь на 22 июня в Новосибирске также прошла патриотическая акция «Рассвет без войны». Полторы сотни новосибирцев смогли поучаствовать в исторической прогулке на теплоходе по Оби, переместившись во времени в советскую послевоенную эпоху. Во время водной прогулки пассажиров теплохода проверяли на знание фактов о Великой Отечественной войне и учили оказывать первую помощь.