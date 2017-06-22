Под Новосибирском прошёл град размером с крупную вишню

В Мошковском районе прошёл крупный град размером с крупную вишню





Вечером 22 июня в Мошковском районе выпал интенсивный град размером с крупную вишню.





Град прошёл в 18:00. «Шел "плотнячком" минут 10 в посёлке Ташара. Сейчас спрашивали — в посёлке Обском вообще ничего не было, хотя он в 6 километрах. Градины такие крупные, но особо разрушений не принёс. За это лето у нас первый такой град заметный», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ Анна Черткова.







Синоптики предвещали в ближайшие дни дожди с ливнями и грозами. 21 июня пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин рассказал, что отдельные грозовые очаги могут сопровождаться выпадением града.







Град в Мошковском районе





«Будет доминировать погода с температурным фоном в пределах +25...+31 градуса. Возможны отдельные грозовые ливневые очаги разной интенсивности с порывистыми ветрами при грозах. В целом погода остаётся выше климатической нормы на 2–6 градусов», — рассказал Ягудин.







В этом сезоне град уже проходил на территории Искитимского района — в посёлке Линёво.





20:25

Новосибирец Владимир Кириллов на своей станице в Facebook разместил видеоролик с крупным градом, который разбивает лобовое стекло машины. Как уточнил автор поста, очевидец снял это видео в Каргатском районе сегодня около 16:00.













