Под Новосибирском прошёл град размером с крупную вишню

В Мошковском районе прошёл крупный град размером с крупную вишню
В Мошковском районе прошёл крупный град размером с крупную вишню


Вечером 22 июня в Мошковском районе выпал интенсивный град размером с крупную вишню.


Град прошёл в 18:00. «Шел "плотнячком" минут 10 в посёлке Ташара. Сейчас спрашивали — в посёлке Обском вообще ничего не было, хотя он в 6 километрах. Градины такие крупные, но особо разрушений не принёс. За это лето у нас первый такой град заметный», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ Анна Черткова.


Синоптики предвещали в ближайшие дни дожди с ливнями и грозами. 21 июня пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин рассказал, что отдельные грозовые очаги могут сопровождаться выпадением града.


Град в Мошковском районе


«Будет доминировать погода с температурным фоном в пределах +25...+31 градуса. Возможны отдельные грозовые ливневые очаги разной интенсивности с порывистыми ветрами при грозах. В целом погода остаётся выше климатической нормы на 2–6 градусов», — рассказал Ягудин.


В этом сезоне град уже проходил на территории Искитимского района — в посёлке Линёво. 


20:25

Новосибирец Владимир Кириллов на своей станице в Facebook разместил видеоролик с крупным градом, который разбивает лобовое стекло машины. Как уточнил автор поста, очевидец снял это видео в Каргатском районе сегодня около 16:00.




Мария Шевлягина
Фото  Анны Чертковой
Видео Анны Чертковой (1), со страницы Владимира Кириллова на facebook.com (2)

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