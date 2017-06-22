Новосибирская семья узнала о судьбе своего деда спустя 75 лет после его гибели

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть вручает Виктору Кротенко вкладыш из смертельного медальона его деда

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть встретился с родственниками погибшего солдата Великой Отечественной войны Филиппа Рыбина, чтобы вручить им найденный подо Ржевом вкладыш из смертельного медальона фронтовика.





«Останки уроженца деревни Березовка Новосибирской области Филиппа Михайловича Рыбина были найдены весной 2017 года во время поисковой экспедиции в местах боев Великой Отечественной войны в Ржевском районе Тверской области. Во время раскопок поисковый отряд "Снежный десант гимназии № 139" [из Казани] обнаружил останки советского воина и его солдатский смертный медальон. Также были найдены фрагменты справки о ранении, но номера воинской части и медицинского учреждения не сохранились», - сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска со ссылкой координатора поискового движения России по СФО Наталью Некрасову.





Как уточнили в мэрии, фронтовик погиб предположительно в 1942 году. Его останки 7 мая с почестями похоронили на воинском мемориале во Ржеве.







Церемония вручения вкладыша из смертельного медальона прошла в Центре героико-патриотического воспитания «Пост №1».







Как рассказал НГС.НОВОСТИ 61-летний внук солдата, житель Бердска Виктор Кротенко, о своем дедушке Филиппе Михайловиче Рыбине он знает только то, что ещё в 38 лет тот ушёл на фронт из Березовки Купинского района.





Сначала от него приходили короткие письма, потом глава семьи попал в госпиталь, и известия от него поступать перестали. А позже семья получила извещение о том, что фронтовик пропал без вести.





У него осталось 5 дочерей, а жена фронтовика после его гибели замуж больше так и не вышла. Умерла она в 1968 году. Дочерей солдата в живых тоже уже не осталось, зато у него много внуков, правнуков и праправнуков, которые живут в Бердске, Новосибирске, Тогучинском районе, Свердловской области, рассказал Виктор Кротенко.







По словам мужчины, после обнаружения останков Виктора Кротенко поисковикам удалось выйти на его семью через Метелёвский сельский совет Купинского района, в состав которого входит село Берёзовка. На церемонию вручения вкладыша собралось 22 потомка фронтовика.





Семья погибшего фронтовика вместе с Анатолием Локтем





Внук солдата добавил, что вкладыш из смертельного медальона сохранился достаточно хорошо. Печатный текст остался четким, написанный от руки читается хуже. «Все-таки столько из земли пролежал», - сетует Виктор Кротенко.







Вкладыш из смертельного медальона





Теперь родственники солдата планируют сделать копии вкладыша из его медальона, чтобы память о предке осталась у каждого. Собирается Виктор Кротенко побывать и во Ржеве - на могиле своего деда.







«Есть мысль съездить на это захоронение, посмотреть и привезти оттуда хотя бы горстку земли сюда, в Бердск, на могилку его супруги, чтобы они были вместе. Когда горстку земли привезем, захороним, то уже установим здесь [на могиле] фотографию деда Филиппа», - поделился планами Виктор Кротенко.





Также в мае 2017 года поисковики обнаружили в Полтавской области на Украине захоронение 6 бойцов Великой Отечественной войны, одним из которых оказался житель Новосибирска Николай Кузнецов.