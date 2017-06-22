«Нива» с тремя пассажирами перевернулась в кювете на трассе

«Нива» опрокинулась в кювет на Ордынской трассе





22 июня «Нива» съехала в кювет и перевернулась на Ордынской трассе под Новосибирском: пострадали трое пассажиров машины, в том числе ребёнок.





Авария произошла в 13:45 недалеко от «Заволокинской деревни» — в месте недалеко от села Новый Шарап.





«60-летний водитель на автомобиле "Лада 213100" двигался со стороны Новосибирска в сторону р.п. Ордынское и на 95-м км автодороги К-17Р не справился с управлением, съехал в правый кювет по ходу движения и опрокинулся», — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.





В аварии пострадали 3 человека, в том числе ребёнок. По предварительной информации, у одного пострадавшего ушибы, у другого — перелом стопы ноги, а у третьего — травмы плеча и тазобедренного сустава, однако пока неизвестно, кто именно получил какие травмы.







Место аварии





Судя по фотографиям с места ДТП, «Нива» очень сильно помята, у неё оторваны крышка капота, выбиты стекла. Стрелка спидометра застыла на отметке 50 км/ч. Также на фото с места аварии видно детское кресло, однако, в нём ли сидел ребёнок, неизвестно.





Периодически на Ордынском шоссе случаются страшные аварии: недавно в столкновении Lexus LX570 и Chevrolet TrailBlazer погиб водитель «Лексуса», а в «Шевроле» пострадали 4 человека, в том числе известный строитель Новосибирска.