«Нива» с тремя пассажирами перевернулась в кювете на трассе
22 июня «Нива» съехала в кювет и перевернулась на Ордынской трассе под Новосибирском: пострадали трое пассажиров машины, в том числе ребёнок.
Авария произошла в 13:45 недалеко от «Заволокинской деревни» — в месте недалеко от села Новый Шарап.
«60-летний водитель на автомобиле "Лада 213100" двигался со стороны Новосибирска в сторону р.п. Ордынское и на 95-м км автодороги К-17Р не справился с управлением, съехал в правый кювет по ходу движения и опрокинулся», — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.
В аварии пострадали 3 человека, в том числе ребёнок. По предварительной информации, у одного пострадавшего ушибы, у другого — перелом стопы ноги, а у третьего — травмы плеча и тазобедренного сустава, однако пока неизвестно, кто именно получил какие травмы.
Судя по фотографиям с места ДТП, «Нива» очень сильно помята, у неё оторваны крышка капота, выбиты стекла. Стрелка спидометра застыла на отметке 50 км/ч. Также на фото с места аварии видно детское кресло, однако, в нём ли сидел ребёнок, неизвестно.
Периодически на Ордынском шоссе случаются страшные аварии: недавно в столкновении Lexus LX570 и Chevrolet TrailBlazer погиб водитель «Лексуса», а в «Шевроле» пострадали 4 человека, в том числе известный строитель Новосибирска.
Ксения Евдокимова
Фото отдела пропаганды ГИБДД по НСО