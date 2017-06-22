В НСО в два раза выросло число «стобалльников» по русскому языку


На оценку «пять» ЕГЭ написали 89 выпускников
На оценку «пять» ЕГЭ написали 89 выпускников

В Новосибирской области стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку —  число 100-балльников по сравнению с прошлым годом подскочило в два раза. 


На оценку «пять» госэкзамен по русскому языку 9 июня в регионе написали 89 выпускников, 74 из них — из Новосибирска. Больше всего отличников в гимназии № 1 (7 человек), в гимназии № 11 «Гармония» (7 человек) и в СУНЦ НГУ (8 человек), рассказали в Новосибирском институте мониторинга и развития образования.


В прошлом году результаты ЕГЭ по русскому языку заметно отличались — тогда единый госэкзамен на 100 баллов сдали 38 выпускников.


Отличников по другому обязательному предмету для поступления — математике профильного уровня — в разы меньше. Сдать на «пять» этот предмет смогли только 7 выпускников. Это учащиеся СУНЦ (3 человека), лицея № 130 (2), гимназии «Гармония» (1) и экономического лицея (1 человек), рассказывал ранее министр образования, науки и инновационной политики НСО Сергей Нелюбов.


Выпускники уже могут начинать подавать заявления о поступлении в приёмные комиссии вузов Новосибирска. Они начали работать с 20 июня

Ольга Власова
Фото Екатерины Калиневич

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