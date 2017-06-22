«Ростелеком» объявил о строительстве второй «большой флешки» в Новосибирске

Новый центр обработки данных будет мощнее существующего в 6 раз
Новый центр обработки данных будет мощнее существующего в 6 раз

«Ростелеком» объявил о планах по запуску в Новосибирске нового центра обработки данных (ЦОД или дата-центра), который будет в 6 раз мощнее уже существующего.


Запуск ЦОД планируется к середине 2018 года. Он разместится рядом с уже существующим дата-центром в Калининском районе на ул. Менделеева, 1, рассказали НГС.НОВОСТИ в департаменте внешних коммуникаций макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком». 


Сотрудники центра обработки данных 
Сотрудники центра обработки данных 

«Новый центр обработки данных (ЦОД или дата-центр) мощностью 3 МВт станет крупнейшим за Уралом. По мощности он в 6 раз превысит действующий в Новосибирске дата-центр "Ростелекома" (0,5 МВт). В ближайшее время начнутся процедуры по выбору подрядчиков на проектирование, выполнение строительных работ, поставки и пусконаладки оборудования. ЦОД планируется использовать для оказания всего спектра услуг по модели облачных вычислений», — привели в компании слова начальника отдела организации эксплуатации технической инфраструктуры ИТ Дениса Грищенко. 


Сейчас проект находится «на стадии формирования требований и подготовки технических заданий». 


Новый дата-центр построят рядом с уже существующим на ул. Менделеева
Новый дата-центр построят рядом с уже существующим на ул. Менделеева

«Ресурсы ЦОД планируется использовать для предоставления всего спектра услуг — от colacation (хостинга, т.е предоставления ресурсов для размещения информации на сервере. — О.В.), предоставления в аренду оборудования до облачных услуг и SAS (Server Attached Storage, т.е. хранилище, подсоединяемое к серверу. — О.В.) корпоративным, государственным и частным заказчикам», — пояснили в «Ростелекоме».


В департаменте внешних коммуникаций отметили, что расширение мощностей дата-центра нужно и для развития собственной инфраструктуры «Ростелекома».


Дата-центр позволяет хранить большие объёмы информации
Дата-центр позволяет хранить большие объёмы информации


Замдекана факультета автоматики и вычислительной техники НГТУ Виктор Куршин по просьбе корреспондента НГС.НОВОСТИ объяснил простым языком, что такое центр обработки данных. 


«По факту ЦОД — это память, большая флешка, которая далеко лежит, и к ней есть доступ через интернет. Вторая функция ЦОД — это удалённые вычисления», — сказал Виктор Куршин, пояснив, что подобные центры проводят большое количество вычислений в секунду.


Дата-центр — это своего рода огромная флешка
Дата-центр — это своего рода огромная флешка


В «Ростелекоме» напомнили, что существующий дата-центр был построен в 2009 году. Он до сих пор является одним из крупнейших в Сибири и на Дальнем Востоке.


Это не только масштабное «хранилище» серверов, это программно-технический комплекс, который объединяет сетевые ресурсы разных компаний, помогает управлять ими, синхронизировать их с бизнес-процессами. Объект ориентирован как на решение собственных задач «Ростелекома», так и на ИТ-аутсорсинг. Сейчас он сотрудничает с такими компаниями, как Google, Yandex, Yota, Тele2, Скартел и др.


В 2012 году компания «Ростелеком» тоже расширяла свои возможности — тогда она подключила всю Новосибирскую область к широкополосному доступу (ШПД) в интернет. После этого интернет стал доступен во всех 490 муниципальных образованиях региона.

Ольга Власова
Фото предоставлены департаментом внешних коммуникаций макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

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