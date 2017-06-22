30 тысяч сибиряков остались без горячей воды до начала осени

Горячая вода потечёт по кранам жителей города Оби лишь в сентябре

Жители города Оби на три месяца остались без горячей воды из-за масштабного ремонта теплосетей.





Отключения начались в июне.





«На протяженности 14,5 км сетей теплоснабжения проводится реконструкция — замена сетей, ремонт сетей, ремонт теплоизоляции. Это большой проект с привлечением федеральных средств — проект пилотный, проводится частично за счёт средств Фонда модернизации ЖКХ РФ», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ заместитель главы администрации города Оби по ЖКХ, энергетике и транспорту Сергей Жигайлов.







Как рассказал Жигайлов, большой шквал возмущений жителей Оби прошёл в мае, когда им объявили об отключении, однако сейчас он пошёл на спад.







Замглава администрации отметил, что такого крупного ремонта не было последние 40 лет. «В ремонте теплосетей в Оби будут использовать предизолированные трубы, которые появились на рынке около 10 лет назад. Помимо ремонта теплосетей в городе Оби в рамках проекта построили ещё 4 газовых котельных, установка последней была совершена в марте 2017 года», — пояснил Жигайлов.







Стоимость реконструкции составляет около 500 млн руб. 60 % от суммы выделены Фондом модернизации ЖКХ РФ, 20 % — из областного бюджета, 20 % — частные вложения.







В прошлом году в Оби проводился плановый ремонт, и горячую воду отключали на стандартные 2 недели. В этом году власти обещают наладить горячее водоснабжение в сентябре. «Ну не в конце сентября, в начале, конечно», — прокомментировал Жигайлов.





По информации правительства НСО, в Оби живёт 28,9 тыс. человек.