Празднование Дня города перекроет центральные улицы на сутки

Красный проспект перекроют на весь день
Красный проспект перекроют на весь день

На ближайших выходных, 24 и 25 июня, из-за празднования Дня города в Новосибирске частично перекроют почти десяток улиц. 


Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного благоустройства мэрии Новосибирска.


Перекрывать дороги в центре города начнут 24 июня с 21:00. До 05:00 будет ограничено движение:


— по Красному проспекту на участке от ул. Фрунзе до ул. Максима Горького;

— по ул. Кирова на участке от ул. Восход до ул. Каменской;

— по Октябрьской магистрали на участке от ул. Каменской до Красного проспекта.


А с полуночи до 06:00 нельзя будет проехать по трём участкам ул. Ленина (от пл. Ленина до ул. Советской, от ул. Советской до ул. Урицкого и от ул. Урицкого до ул. Революции). 


В центре города власти закроют движение с 05:00 25 июня до полуночи 26 июня по следующим улицам:


— по Красному проспекту на участке от ул. Гоголя до ул. Мостовой. В прошлых годах перекрытый участок был короче — от ул. Фрунзе до ул. Мостовой.


Красный проспект перекроют на участке от ул. Гоголя до ул. Мостовой
Красный проспект перекроют на участке от ул. Гоголя до ул. Мостовой


— по Октябрьской магистрали на участке от ул. Каменской до Красного проспекта;

— по ул. Кирова на участке от ул. Восход до ул. Каменской;

— по Вокзальной магистрали на участке от пр. Димитрова до ул. Советской;

— по ул. Орджоникидзе на участке от ул. Советской до ул. Мичурина.


Также частично перекроют для движения ул. Максима Горького (на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской), ул. Ядринцевскую (на участке от Красного проспекта до ул. Мичурина), ул. Щетинкина (на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской), ул. Депутатскую (на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской), ул. Романова (на участке от ул. Советской до ул. Мичурина).


В список перекрытых улиц попали и ул. Октябрьская (на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской), ул. Потанинская (на участке от ул. Советской до Красного проспекта), ул. Чаплыгина (на участке от ул. Советской до Красного проспекта), ул. Коммунистическая (на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской), ул. Свердлова (на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской), ул. Сибревкома (на участке от ул. Серебренниковской до Красного проспекта), ул. Спартака (на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской), ул. Каинская (на участке от ул. Серебренниковской до Красного проспекта). 


Кроме того, с 10:00 до 23:00 25 июня нельзя будет проехать по Красному проспекту на участке от пл. Калинина до ул. Кропоткина.


«Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — предупредили в департаменте транспорта.


Метрополитен будет работать до 01:00. Последние поезда отправятся с конечных станций в 1:02, сообщили на предприятии. Небольшие ограничения коснутся работы станции метро «Площадь Ленина». 25 июня станция будет закрыта на «вход» и «выход» с 22:00 до 23:30, уточнили в мэрии.


В День города в Новосибирске будет проходить масса интересных мероприятий. Например, в центре сделают улицу еды, у оперного споёт «Несчастный случай», а ул. Ленина станет пешеходной. В этом году Новосибирску исполняется 124 года.


Редакция НГС.НОВОСТИ будет вести онлайн-репортаж с праздника — следите за обновлениями на сайте 25 июня.

Ольга Власова
Фото из архива НГС (1), схема на основе карт 2ГИС (2)

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