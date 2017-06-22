Возле «МЕГИ» открылась летняя площадка с гамаками и мангалами





В крытой зоне установлены несколько гамаков. Фото Стаса Соколова

Торговый центр «МЕГА» на своей парковке открыл летнюю площадку «Вкус лета» для отдыха посетителей.







Площадка разбита на разные тематические зоны (барбекю, спорт, сцена и т.д.), она будет работать бесплатно. Как пояснила исполняющая обязанности управляющего центра Валентина Воронцова, чтобы воспользоваться ею, нужно просто заранее забронировать место на сайте.





Площадка «Вкус лета» расположилась рядом с магазином ИКЕА. Фото Стаса Соколова





Чтобы пожарить мясо на гриле, нужно только заранее забронировать место. Ну и принести мясо и угли. Фото Стаса Соколова





Как убедился корреспондент НГС.НОВОСТИ, сейчас на площадке «Вкус лета» уже можно готовить еду на углях (в распоряжении желающих три мангала).





Пространство под навесом разделено на зоны, чтобы дать возможность здесь проводить время сразу нескольким компаниям





Здесь же можно укрыться от непогоды или спрятаться от солнца под навесом, где установлено несколько столов и диванов.





Площадка для уличного баскетбола. Фото Стаса Соколова





Для любителей активного отдыха есть небольшой спортивный городок и баскетбольное кольцо.







Газон, который уложили в специальные ёмкости, размещённые поверх асфальта. Фото Стаса Соколова





Здесь же, на площадке, поверх асфальта сооружен временный газон с настоящей травой и легкой мебелью.







На площадке сооружена большая песочница. Фото Стаса Соколова





В детской зоне есть большая песочница. Кроме того, на площадке соорудили теплицу, в которой собираются показывать детям, как растут овощи и ягоды.











В «МЕГА Кафе» пока наливают только напитки, но, как надеется Валентина Воронцова, скоро здесь появятся какие-то «интересные ресторанные стартапы». Кроме того, для работы на площадке ждут владельцев так называемых «фуд-траков» (машин с оборудованной внутри кухней, с которых торгуют какой-то едой).









Временную летнюю площадку «МЕГА» организует у себя с 2015 года, но на этот раз её площадь увеличилась в несколько раз, и она ориентирована не только на молодёжь, но и на посетителей с детьми, компании, которые просто хотят здесь провести время, и т.д. Принцип работы «Вкус лета» повторяет проект «Место есть», появившийся в «МЕГЕ» в прошлом году (сейчас он закрыт, поскольку в этом помещении появился новый арендатор). Так же, как и в «Место есть», практически вся мебель и аксессуары взяты из ассортимента магазина ИКЕА, так что оба проекта можно считать своего рода промоакцией этого бренда.





Площадки для развлечений организуют рядом со своими объектами владельцы большинства ТЦ. Так, рядом с «Ройял Парком» и «Аурой» роль такой площадки выполняют фигурные надувные горки для детей, пользование которыми платное. Владельцы сети торговых центров «Континент» содержат у своих ТЦ бесплатные детские площадки.