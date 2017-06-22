В Новосибирске ищут детектива, который за 20 тысяч в месяц будет следить за покупателями в «Ашане»

Охранное агентство «Альтаир» ищет в штат детектива, кто бы следил за покупателями в «Ашане»

Новосибирское охранное агентство «Альтаир» объявило о поиске сотрудника, который должен ходить по торговому залу крупного гипермаркета и подглядывать за покупателями.







«У нас эта должность официально называется детектив. Это человек, который ходит по залу как покупатель и выявляет жуликов, похищающих товар. Он должен быть уверенным и работать напрямую с нашим видеоператором, который сидит в мониторной комнате», — рассказал руководитель охраны объекта «Ашан – Сибирский Молл» частного охранного агентства «Альтаир» Юрий Казанник.







По словам Юрия, предыдущего детектива уволили за то, что тот большую часть времени был занят своими делами — постоянно что-то рассматривал у себя в телефоне. К новому детективу особых требований нет: это может быть как мужчина, так и женщина, возраст тоже неважен.







«У меня один раз работала бабушка, бывшая военная прапорщица. Так она одна в месяц по всем выявленным кражам набирала общую сумму до 200 тыс. руб.», — заметил Казанник.







Смена детектива длится 11 часов, с общим временем перерывов — 3 часа, график работы — 4 дня через 2. Зарплата — 20 тыс. руб.,





но существуют премиальные, которые зависят от эффективности работы детектива.







Как заметил Юрий Казанник, последнее время количество краж в магазине в связи с экономическим кризисом в стране возросло сильно. В основном воруют: продукты — конфеты, копченые колбасы, икру, сыры, дорогой алкоголь; косметику и товары для личной гигиены — лаки, кремы, мыло, краски для волос, зубные пасты, тушь, карандаши-подводки, бритвенные лезвия, также выносят детские памперсы, которые пытаются провезти в тележках под видом личных.







Больше всего среди магазинных воришек, как заметил начальник охраны «Ашана» в «Сибирском Молле», женщин в возрасте от 20 до 40 лет. Средний возраст мужчин-воров от 16 до 35 лет.





Ещё одна головная боль охраны, признался собеседник, — шоплифтеры, которые договариваются о кражах в специальных группах в соцсетях. НГС.НОВОСТИ уже рассказывали о шоплифтерах Новосибирска — как правило, ими оказываются обеспеченные люди, которые крадут по мелочи ради острых ощущений.