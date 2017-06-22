«Новосибирск, я люблю тебя»: известные сибиряки сняли видео о городе в стихах

Кадр из видеоролика

Известные новосибирцы прочитали перед видеокамерой стихи о любви к городу.





21 июня в преддверии Дня города в Сети появилось видео, на котором известные новосибирцы на фоне городских пейзажей читают стихотворение Валентина Молчанова «Новосибирск влечёт авантюристов».





В ролике снялись журналист ГТРК «Новосибирск» Екатерина Гагарина, начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова, актриса «Первого театра» Карина Мулева, боксёр Миша Алоян, депутат Совета депутатов Дмитрий Колпаков, солистка группы Provereno Маргарита Мошкина и вокальный дуэт «Алмас». Каждый из них прочитал свою часть стихотворения, тем самым признавшись Новосибирску в любви.







Ролик снял коллектив молодёжного информационного портала «Ты молод» при поддержке молодёжного центра «Альтаир».







Как рассказала начальник городского молодёжного информационного центра Юлия Акиньшина, съёмки шли в течение месяца, несколько раз эту работу приходилось переносить из-за плохой погоды. При этом организаторам не пришлось уговаривать местных знаменитостей сняться в ролике — все они восприняли идею с энтузиазмом. Единственное, о чём жалеют авторы ролика — что им не удалось привлечь к съёмкам хоккейную команду «Сибирь», у которой сейчас как раз отпуск.







«Анна Васильевна [Терешкова] сразу согласилась. Говорит: я за любой кипеж, скажите мне только время и место, я приеду или приду. Мы думали, что она, как человек занятой, откажется, но нет», — рассказала Юлия Акиньшина.







По её словам, герои ролика сами выбирали кусочки стихотворения, которые они хотели бы продекламировать. Например, депутат Дмитрий Колпаков намеренно выбрал строфу, где упоминаются депутаты, а журналист Екатерина Гагарина пояснила, что она авантюристка и поэтому решила продекламировать начало стихотворения «Новосибирск влечёт авантюристов».





Процесс был трудоёмким, например, Мише Алояну в процессе съёмок пришлось прочитать свою часть стихотворения около 50 раз, чтобы организаторы съёмок смогли выбрать наиболее удачные кадры. При этом сам спортсмен отнесся к этой необходимости абсолютно спокойно, привела пример Юлия Акиньшина.





«Не засыпает город ни на миг.



Размах сибирский виден всем и сразу.



Коль вдоль Оби ты не гулял ни разу,



То глубины его и вовсе не постиг», — в итоге продекламировал Миша Алоян.











Новосибирцы достаточно часто признаются городу в любви в видеороликах и клипах. Например, в прошлом году новосибирский руфер Евгений Кочкин снял ролик «Мой город Новосибирск». На видео запечатлены виды Новосибирска с высоты — балконов и крыш, а также есть съёмка с камеры, прикрепленной к задней части трамвая, есть кадры из подводной жизни рыб в Новосибирске и различные красивые места и пейзажи города.

