Массовое ДТП на Сухарной: МАЗ протаранил «Тойоту» и сломал знак
Самосвал МАЗ, грузовик Hino, Toyota Corolla и Toyota Nadia попали в аварию в Заельцовском районе Новосибирска.
Авария произошла 22 июня в 13:00.
«Самосвал МАЗ двигался по ул. Д.Ковальчук в сторону ул. Владимировской, "Хино" — во встречном направлении по ул. Владимировской. На перекрестке "Хино" начал поворачивать налево на ул. Сухарную, не пропустив встречный МАЗ. В итоге оба грузовика по инерции продолжили движение в сторону тротуара на ул. Сухарной», — сообщают специалисты мобильного приложения «Автоспас Новосибирск».
Во время движения МАЗ задел стоящую на светофоре Toyota Corolla. После грузовики по инерции отбросило на светофор и дорожный знак, передают аваркомы.
Toyota Corolla от столкновения отлетела на стоящую за ней Toyota Nadia, пояснили специалисты приложения.
В аварии никто не пострадал. «Водитель "Хино" утверждает, что МАЗ двигался на красный сигнал светофора. Водитель МАЗа это отрицает, и говорит, что двигался на зеленый», — отмечают специалисты мобильного приложения «Автоспас Новосибирск».
На месте работают сотрудники ГИБДД.
Накануне НГС.НОВОСТИ рассказывали о другой аварии, где встретились 4 автомобиля, — тогда водитель «Тойоты Ист» пострадал в массовом столкновении машин в Центральном районе Новосибирска.
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Мария Шевлягина
Фото vk.com/avtospas54rus