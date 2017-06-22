Массовое ДТП на Сухарной: МАЗ протаранил «Тойоту» и сломал знак

Место ДТП
Место ДТП


Самосвал МАЗ, грузовик Hino, Toyota Corolla и Toyota Nadia попали в аварию в Заельцовском районе Новосибирска. 


Авария произошла 22 июня в 13:00.


«Самосвал МАЗ двигался по ул. Д.Ковальчук в сторону ул. Владимировской, "Хино" — во встречном направлении по ул. Владимировской. На перекрестке "Хино" начал поворачивать налево на ул. Сухарную, не пропустив встречный МАЗ. В итоге оба грузовика по инерции продолжили движение в сторону тротуара на ул. Сухарной», — сообщают специалисты мобильного приложения «Автоспас Новосибирск».


Во время движения МАЗ задел стоящую на светофоре Toyota Corolla. После грузовики по инерции отбросило на светофор и дорожный знак, передают аваркомы.


Toyota Corolla от столкновения отлетела на стоящую за ней Toyota Nadia, пояснили специалисты приложения. 


Toyota Nadia
Toyota Nadia


Toyota Corolla
Toyota Corolla


В аварии никто не пострадал. «Водитель "Хино" утверждает, что МАЗ двигался на красный сигнал светофора. Водитель МАЗа это отрицает, и говорит, что двигался на зеленый», — отмечают специалисты мобильного приложения «Автоспас Новосибирск». 

На месте работают сотрудники ГИБДД.


Накануне НГС.НОВОСТИ рассказывали о другой аварии, где встретились 4 автомобиля, — тогда водитель «Тойоты Ист» пострадал в массовом столкновении машин в Центральном районе Новосибирска.


Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото и видео с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

Мария Шевлягина 
Фото vk.com/avtospas54rus

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