Сибирячка с сигаретой получила 2 года за избиение трёх полицейских

Жительница Кировского района Татьяна Вишнякова проведёт в колонии-поселении 2 года

22 июня Кировский районный суд Новосибирска вынес приговор 39-летней Татьяне Вишняковой, избившей полицейских и затушившей о форму одного сотрудника окурок сигареты.





Суд установил, что 1 октября 2016 года Вишнякова пьяной ехала по Кировскому району на «Рено Дастер». При этом женщину уже лишили прав за нетрезвое вождение на 1,5 года, рассказали в прокуратуре Кировского района.





«Она ехала, и позвонили граждане, [сообщили] что неадекватно управляет [машиной]. Её начали преследовать сотрудники ППС. Она ехала от ул. Зорге, 94 и заехала в тупик, её остановили у дома № 70 на Сибиряков-Гвардейцев», — рассказала старший помощник прокурора Кировского района Наталья Утенкова.







Когда к женщине подъехали полицейские, она заблокировала двери в машине.





Полицейские вызвали подкрепление, Вишнякова материлась, оскорбляла их, затем пнула одного из них в живот, а после выпала из автомобиля.





Когда её привезли в отдел, она по-прежнему была агрессивной — там от неё пострадал второй полицейский. «Выражалась в адрес сотрудника дежурной части грубейшей нецензурной бранью, наносила ему удары ногами, билась головой, руками и ногами о стены и двери камеры. Также Вишнякова повредила форменное обмундирование сотрудника полиции, плевала в него и затушила окурок сигареты о его форму», — рассказала Утенкова.







Помощник прокурора добавила, что даже находившиеся в отделе полиции граждане «были в шоке».







Однако на этом конфликты Вишняковой с полицейскими не закончилось. Через месяц, 1 ноября 2016 года, своим поведением она вынудила дочь вызвать полицию. Когда полицейские приехали, они обнаружили дебоширку на улице — она стояла между машинами и материлась.







«Затем Вишнякова кулаком правой руки размахнулась и нанесла удар сотруднице полиции в область левой нижней скулы, после чего схватила её и начала трясти, удерживая двумя руками за форму, тянула на себя и отталкивала», — описали действия Вишняковой в прокуратуре Кировского района.







На стадии следствия Вишнякова вину не признавала, однако в суде женщина во всём призналась и раскаялась. Гособвинение просило для женщины 5 лет лишения свободы, однако суд решил приговорить Вишнякову к 2 годам в колонии-поселении.





«Я думаю, это справедливое наказание. Такое у нас редко бывает, тем более с женщиной», — отметила Утенкова.







Женщину признали виновной в повторном управлении машиной в нетрезвом виде (ст. 264.1 УК РФ), трёх эпизодах применения насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении полицейских (ч. 1 ст. 318 УК РФ) и двух эпизодах публичного оскорбления полицейских (ст. 319 УК РФ). Суд приговорил Вишнякову к 2 годам в колонии-поселении, рассказали в прокуратуре Кировского района.





Приговор в законную силу не вступил.







Нетрезвые новосибирцы часто набрасываются на сотрудников полиции, при этом чаще страдают сотрудники ДПС: погоня за пьяными водителями и проверка их документов заканчивается ударами кулаками или расцарапанным лицом.

