В Толмачёво приняли 2-миллионного пассажира

В прошлом году 2-миллионного пассажира зарегистрировали в июле

Аэропорт Толмачёво установил новый рекорд, приняв 2-миллионного пассажира на месяц раньше, чем в прошлом году.







Темп роста пассажиропотока позволил достичь этой отметки на 28 дней раньше, а миллионного пассажира 2017 года аэропорт принял 6 апреля, улучшив рекорд предыдущего года на 24 дня.







Пресс-секретарь АО «Аэропорт Толмачево» Ирина Шавшина сообщила корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что в аэропорту не проводили никаких мероприятий после достижения 2-миллионной отметки, поэтому информации о том, откуда и куда летел юбилейный пассажир, нет. Также неизвестно ничего о личности этого человека.





«Рост производственных показателей — результат успешной работы аэропорта Толмачёво и авиаперевозчиков по открытию новых рейсов, увеличению частот по действующим направлениям, а также развития трансферных перевозок», — сообщили в пресс-службе предприятия.





С начала года в Толмачёво возобновили региональные рейсы в Томск, Ноябрьск и Стрежевой. Самолёты стали чаще летать в том числе в Ростов-на-Дону, Тюмень, Санкт-Петербург, Урумчи, Сеул, Алма-Ату, Астану, Ош, Бишкек, объяснили столь быстрый рост пассажиропотока в пресс-службе. А с 5 июня прямые рейсы из Новосибирска в Сочи начал выполнять двухпалубный Boeing 747-400.





В конце прошлого года аэропорт зафиксировал более серьёзное событие — встречу 4-миллионного пассажира. Такое количество человек в Толмачёво обслужили впервые за всю историю.





Тогда авиакомпания S7 Airlines сделала юбилейному пассажиру подарок — предоставила место в бизнес-классе и бесплатный перелёт по всей маршрутной сети. Аэропорт Толмачёво вручил счастливчику сертификат на обслуживание в VIP-зале и сувениры.