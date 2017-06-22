На открытии H&M в «Ауре» выстроилась 100-метровая очередь

Очередь на открытии
Очередь на открытии

Сегодня, 22 июня, в Новосибирске в пристроенной части ТРЦ «Аура» открылся второй в городе шведский магазин H&M.


Открытие состоялось в 12:00 — перед входом выстроилась огромная очередь. Покупателям, желающим попасть в магазин, нужно было стоять в огороженной лентами очереди, под наблюдением охраны. 



Покупателям, желающим попасть в магазин, нужно было стоять на огороженном участке
Покупателям, желающим попасть в магазин, нужно было стоять на огороженном участке


Зрители снимают выступление продавцов
Зрители снимают выступление продавцов


Очередь в новый магазин
Очередь в новый магазин


Торжественно открытие магазина
Торжественно открытие магазина



Очереди в примерочную
Очереди в примерочную


Уже через 15 минут после открытия в женском и мужском отделах магазина образовались очереди в примерочную. При этом ждать свободную кабинку нужно было только на участке, огороженном лентами. 


Полки с одеждой в H&M
Полки с одеждой в H&M


Основная часть публики, пришедшей на открытие магазина, по наблюдению корреспондента, — девушки, которые со знанием дела рассматривали витрины с одеждой, бижутерией и косметикой. 


На открытии H&M в «Ауре» выстроилась 100-метровая очередь (фото)


«Очереди бывают и больше. Обычно мы ходим утром», — отметила Ольга, стоявшая в очереди. 


На открытии H&M в «Ауре» выстроилась 100-метровая очередь (фото)


«Сегодня случайно попала на открытие. Закончила работу, а тут так вышло, что друзья позвали, я приехала, — поделилась покупательница по имени Евдокия, — Этот магазин лучше просто по ощущениям. Более свободно». 


На открытии H&M в «Ауре» выстроилась 100-метровая очередь (фото)


По информации пресс-службы «Ауры», новый магазин расположен рядом с магазином «Рив Гош», его площадь 2300 кв. м.


Площади для магазина в торговом центре начали строить в сентябре 2016 года. Тогда маркетолог ТРЦ «Аура» Евгения Иванова отмечала, что эту пристройку нельзя называть второй очередью торгового центра.


Первый магазин сети открылся в конце апреля 2015 года в ТРЦ «Галерея-Новосибирск».


Всего, по информации «Ауры», в этом ТРЦ работает 53 магазина одежды, среди них такие сети, как ZARA, Stradivarius, Incity, Gloria Jeans, Bershka и другие.



Справка: H&M (Hennes & Mauritz) — шведская компания, основанная в 1947 году и выпускающая одежду, обувь, аксессуары, нижнее бельё, купальники, косметику, товары для дома. Компания имеет 3,5 тыс. магазинов в 57 странах мира. В России первый магазин H&M появился в 2009 году. Первые магазины в Сибири открылись в 2014 году в Иркутске (15 мая) и Томске (22 мая).

Анна Богданова
Фото Ольги Бурлаковой
Видео автора (1), instagram.com (2)

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