Девочка сломала позвоночник во время игры в прятки в летнем лагере

Происшествие случилось в детском лагере

В бердском детском лагере 7-летняя девочка выпала из окна — её отвезли в больницу с переломом позвоночника.







Инцидент произошёл около 17:00 21 июня в детском оздоровительно-образовательном лагере им. Олега Кошевого.





По данным следствия, дети играли в прятки на втором этаже одного из корпусов.





«В какой-то момент во время игры 7-летняя девочка залезла на подоконник, в это время рама окна была открыта. Облокотившись на не оборудованную надежными крепежами москитную сетку окна, ребёнок выпал на улицу», — рассказали в пресс-службе следственного управления СКР по НСО.





Сейчас девочка находится в больнице, она сломала позвоночник, её жизни ничего не угрожает, передали в СК.





Проверкой занимается следственный отдел по городу Бердску следственного управления областного СК. Следователи выясняют все обстоятельства происшествия.





Количество происшествий с детьми летом традиционно увеличивается как на территории города, так и в местах отдыха. Бердск за последнюю неделю фигурирует в сообщениях проверяющих и правоохранительных органов уже второй раз. 16 июня стало известно, что в детском лагере «Юбилейный» массово заболели дети. Больше 60 школьников пожаловались на боли в животе и высокую температуру. Сейчас этот оздоровительный лагерь закрыт на карантин.