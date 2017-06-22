Девочка сломала позвоночник во время игры в прятки в летнем лагере

Происшествие случилось в детском лагере
Происшествие случилось в детском лагере

В бердском детском лагере 7-летняя девочка выпала из окна — её отвезли в больницу с переломом позвоночника.


Инцидент произошёл около 17:00 21 июня в детском оздоровительно-образовательном лагере им. Олега Кошевого.


По данным следствия, дети играли в прятки на втором этаже одного из корпусов.


«В какой-то момент во время игры 7-летняя девочка залезла на подоконник, в это время рама окна была открыта. Облокотившись на не оборудованную надежными крепежами москитную сетку окна, ребёнок выпал на улицу», — рассказали в пресс-службе следственного управления СКР по НСО.


Сейчас девочка находится в больнице, она сломала позвоночник, её жизни ничего не угрожает, передали в СК. 


Проверкой занимается следственный отдел по городу Бердску следственного управления областного СК. Следователи выясняют все обстоятельства происшествия.


Количество происшествий с детьми летом традиционно увеличивается как на территории города, так и в местах отдыха. Бердск за последнюю неделю фигурирует в сообщениях проверяющих и правоохранительных органов уже второй раз. 16 июня стало известно, что в детском лагере «Юбилейный» массово заболели дети. Больше 60 школьников пожаловались на боли в животе и высокую температуру. Сейчас этот оздоровительный лагерь закрыт на карантин. 

Ольга Власова
Фото Густаво Зырянова

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