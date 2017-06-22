По Оби пустили ночной теплоход с военными и курсами медпомощи

Новосибирцы прокатились на ночном теплоходе по Оби

В ночь на 22 июня в Новосибирске устроили историческую прогулку на теплоходе по Оби, предложив переместиться во времени в советскую послевоенную эпоху. Во время водной прогулки пассажиров теплохода проверяли на знание фактов о Великой Отечественной войне и учили оказывать первую помощь.







Патриотическую акцию «Рассвет без войны» проводят в Новосибирске уже не в первый раз — она посвящена Дню памяти и скорби. Поэтому прогулка получилась с военным антуражем: например, попасть на борт можно было только через стилизованный призывной пункт, где пассажирам выдавали вместо обычных билетов — военные.





Гостям показывали короткометражки о Новосибирске в годы ВОВ, а также фильм, снятый новосибирским режиссёром Антоном Гребенщиковым — «Правнуки»





«Наша акция в этом году прошла третий раз. С каждым годом мы стараемся её улучшать, модернизировать и делать более интересной для гостей. Именно поэтому для этого года был выбран теплоход. На нижней палубе мы организовали кинозону и исторический квиз, в котором участникам пришлось не только отвечать на вопросы, но и узнавать героев в лицо. Именно эта рубрика вызвала больший интерес и шквал эмоций», — рассказала организатор мероприятия Маргарита Федорина.







На верхней палубе устроили мастер-классы по первой помощи, наматыванию портянок, вязке узлов и надеванию противогазов





На верхней палубе устроили мастер-классы по изготовлению символа мира в виде голубей, а также курсы первой медицинской помощи и вязки узлов.





«В этом году на наш корабль смогли попасть не все. Было 150 человек. Приятно, что на акции мы увидели очень много молодого поколения», — делится впечатлениями Маргарита. Кстати, билеты на теплоход не продавали — их заранее разыграли в социальных сетях.





Напомним, что официально навигация по Оби открылась ещё в конце апреля, а совсем недавно в маршрутную сеть теплоходов добавили круиз «Мистическая Бердь» — за 2 часа пассажиры проходят через судоходные шлюзы ГЭС, Обское море и реку Бердь под аккомпанемент исторической лекции от сотрудников Музея Новосибирска.