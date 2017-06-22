Новосибирские дизайнеры устроили модный показ на улице в центре города

Вечером 21 июня новосибирские дизайнеры показали свои коллекции прямо на улице, отказавшись от подиумов и софитов.





Корреспондент НГС.НОВОСТИ побывал накануне в кирпичном квартале на ул. Коммунистической, где была слышна громкая музыка и гуляли красиво одетые люди. Каждый проходящий мимо мог стать участником модного мероприятия.







«Сейчас лето, и поэтому мы решили продемонстрировать новую летнюю коллекцию именно на улице. Душное помещение нам не подходило, хотелось открытое, но модное место. Этот квартал не так давно стал тусовочной площадкой», — рассказала один из организаторов Анна Ефимцева.





В показе приняли участие дизайнеры Ева Шафран, Оксана Цай, Ирина Коробова, Анна Роман, Марина Борисова, проект дизайнеров «Солома маркет» и бутик событий La' Морковь.





Модели продемонстрировали недавний тренд весны — шробинг (оголённое плечо)





На мероприятии присутствовала разная публика, каждый желающий мог стать гостем, регистрации не было. Во дворе оформили фотозону, выставили мягкие лавочки, разливали шампанское и угощали коктейлями. Любопытные завсегдатаи квартала наблюдали за мероприятием с балконов.





Внимание любителей «Инстаграма» привлекла фотозона и стоящий рядом мотоцикл





Любопытные сотрудники соседних организаций тоже вышли посмотреть на кутёж





Показ летней коллекции дизайнеров был фишкой всей программы. Модели показывали образы вдоль живого коридора. Во время мероприятия гостям предложили написать эмоциональный пост с хештэгом «кутежпорусски», а в конце обещали выбрать самый лучший пост и подарить автору дизайнерский костюм от Vereteno, представленный на показе.





Публика была самая разная — от утончённых девушек в вечерних платьях до смелых представителей хипстерской молодёжи





«Мода, как и архитектура — это искусство. Это место архитектурное, мы хотели сделать красивый стильный городской open-air, и у нас получилось. На мероприятие пришло около 150 человек, можно сказать, что это было больше шоу. Мы планируем делать такие мероприятия чаще, может быть, так же, уличные. Возможно, в этом же квартале, возможно, найдем другое место», — поделилась впечатлениями Яна Весовщикова, организатор показа.







Девушки делают селфи и пишут посты-впечатления о мероприятии





После показа гости остались на вечеринку, которая продлилась до полуночи.





Квартал на ул. Коммунистической — недавнее модное место сборов новосибирцев. Ранее НГС.АФИША писала ещё про одну улицу, на которой проходят ночные вечеринки — про ул. Ленина.