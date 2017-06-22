Новосибирские дизайнеры устроили модный показ на улице в центре города
Вечером 21 июня новосибирские дизайнеры показали свои коллекции прямо на улице, отказавшись от подиумов и софитов.
Корреспондент НГС.НОВОСТИ побывал накануне в кирпичном квартале на ул. Коммунистической, где была слышна громкая музыка и гуляли красиво одетые люди. Каждый проходящий мимо мог стать участником модного мероприятия.
«Сейчас лето, и поэтому мы решили продемонстрировать новую летнюю коллекцию именно на улице. Душное помещение нам не подходило, хотелось открытое, но модное место. Этот квартал не так давно стал тусовочной площадкой», — рассказала один из организаторов Анна Ефимцева.
В показе приняли участие дизайнеры Ева Шафран, Оксана Цай, Ирина Коробова, Анна Роман, Марина Борисова, проект дизайнеров «Солома маркет» и бутик событий La' Морковь.
На мероприятии присутствовала разная публика, каждый желающий мог стать гостем, регистрации не было. Во дворе оформили фотозону, выставили мягкие лавочки, разливали шампанское и угощали коктейлями. Любопытные завсегдатаи квартала наблюдали за мероприятием с балконов.
Показ летней коллекции дизайнеров был фишкой всей программы. Модели показывали образы вдоль живого коридора. Во время мероприятия гостям предложили написать эмоциональный пост с хештэгом «кутежпорусски», а в конце обещали выбрать самый лучший пост и подарить автору дизайнерский костюм от Vereteno, представленный на показе.
«Мода, как и архитектура — это искусство. Это место архитектурное, мы хотели сделать красивый стильный городской open-air, и у нас получилось. На мероприятие пришло около 150 человек, можно сказать, что это было больше шоу. Мы планируем делать такие мероприятия чаще, может быть, так же, уличные. Возможно, в этом же квартале, возможно, найдем другое место», — поделилась впечатлениями Яна Весовщикова, организатор показа.
После показа гости остались на вечеринку, которая продлилась до полуночи.
Квартал на ул. Коммунистической — недавнее модное место сборов новосибирцев. Ранее НГС.АФИША писала ещё про одну улицу, на которой проходят ночные вечеринки — про ул. Ленина.
Алёна Золотухина
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