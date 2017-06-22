Мэр Локоть: тариф на проезд в метро не вырастет в этом году

Начальник Новосибирского метрополитена Аркадий Чмыхайло и мэр Анатолий Локоть на презентации обновлённого поезда 
Начальник Новосибирского метрополитена Аркадий Чмыхайло и мэр Анатолий Локоть на презентации обновлённого поезда 

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что до конца года тариф на проезд в метро не изменится.


«Сегодня можно уже уверенно говорить, что тариф не будет повышен до конца года. Просто уже технологически сложно сделать. 


Хотя расчёты есть, есть всякие предложения на этот счёт, — заявил Локоть 21 июня на презентации отремонтированного состава. — Не критически, но напоминаю, что два года тариф не повышался, хотя инфляция есть. Экономика здесь достаточно напряженная». 


Анатолий Локоть отметил, что в Новосибирске метро — одно из лучших в стране по многим показателям, при том что предприятие не является дотационным. «И Самара, и Нижний Новгород, и Свердловск — там серьёзные бюджетные вливания. У нас таких бюджетных вливаний нет, — констатировал мэр. — Наш метрополитен работает настолько эффективно, что сегодня они все свои затраты, всю свою экономику делают за счёт того тарифа, который заложен. Хотя вздыхают и говорят, что тариф сегодня не такой, как должно». 


В конце прошлого года новосибирский метрополитен попал в рейтинг доступности метро, уступив место лишь Екатеринбургу. По данным рейтинга медиапроекта Griffon, в Екатеринбурге, где средняя зарплата — 41 500 руб, пассажир может купить 1596 поездок. Средняя заработная плата в Новосибирске (исследователи опирались на данные Росстата за 2015 год) — 28 046 руб., соответственно, на эту зарплату новосибирец может позволить себе 1402 поездки. 

Анна Богданова
Фото Ольги Бурлаковой

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