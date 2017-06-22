Подробности ДТП на Бугринском мосту: водителю эвакуатора помешала другая машина

Стали известны подробности аварии на Бугринском мосту — водитель эвакуатора «Хёндэ» не заметил грузовую «ГАЗель» из-за другого грузовика.







«Водитель "Хёндэ" пояснил, что он двигался в крайней левой полосе со скоростью около 60 км/ч. В средней полосе двигался грузовой автомобиль.





Водитель эвакуатора решил перестроиться в крайний правый ряд и не заметил из-за грузовика, который ограничивал видимость, стоящий автомобиль ГАЗ, в результате чего произошло столкновение»,





— описали дорожную ситуацию в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.









Ранее в пресс-службе ГУ МВД по НСО корреспонденту НГС.НОВОСТИ прокомментировали, что, со слов водителя эвакуатора, он не заметил грузовую «ГАЗель» из-за светившего солнца.







Также в Госавтоинспекции сообщили возраст пострадавших водителей и характер их травм. 29-летняя пассажирка «Хёндэ» получила политравму, а 24-летний водитель автомобиля ГАЗ — ушиб головного мозга. Водителя эвакуатора в списке пострадавших не оказалось — прежде сообщалось, что он получил нетяжёлую травму.





ДТП произошло вчера, 21 июня, около 20:20. Машины столкнулись во время движения на левый берег Новосибирска.