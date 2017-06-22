Подробности ДТП на Бугринском мосту: водителю эвакуатора помешала другая машина

Подробности ДТП на Бугринском мосту: водителю эвакуатора помешала другая машина

Стали известны подробности аварии на Бугринском мосту — водитель эвакуатора «Хёндэ» не заметил грузовую «ГАЗель» из-за другого грузовика. 


«Водитель "Хёндэ" пояснил, что он двигался в крайней левой полосе со скоростью около 60 км/ч. В средней полосе двигался грузовой автомобиль. 


Водитель эвакуатора решил перестроиться в крайний правый ряд и не заметил из-за грузовика, который ограничивал видимость, стоящий автомобиль ГАЗ, в результате чего произошло столкновение», 


— описали дорожную ситуацию в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску. 


Подробности ДТП на Бугринском мосту: водителю эвакуатора помешала другая машина


Ранее в пресс-службе ГУ МВД по НСО корреспонденту НГС.НОВОСТИ прокомментировали, что, со слов водителя эвакуатора, он не заметил грузовую «ГАЗель» из-за светившего солнца. 


Также в Госавтоинспекции сообщили возраст пострадавших водителей и характер их травм. 29-летняя пассажирка «Хёндэ» получила политравму, а 24-летний водитель  автомобиля ГАЗ — ушиб головного мозга. Водителя эвакуатора в списке пострадавших не оказалось — прежде сообщалось, что он получил нетяжёлую травму.


ДТП произошло вчера, 21 июня, около 20:20. Машины столкнулись во время движения на левый берег Новосибирска. 

Ольга Власова
Фото отдела пропаганды ГИБДД Новосибирска

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