Новосибирский силач стал пятикратным чемпионом мира

Сергей Федосиенко тянет штангу весом 265 кг

Новосибирский тренер и спортсмен Сергей Федосиенко стал пятикратным чемпионом мира по классическому пауэрлифтингу.





C 14 по 25 июня в городе Минске проходит чемпионат и первенство мира по пауэрлифтингу (троеборью классическому) среди юниоров, мужчин, женщин и ветеранов. Всего в соревнованиях участвует около 870 спортсменов.







«Заслуженный мастер спорта России Сергей Федосиенко триумфально выступил на чемпионате мира по пауэрлифтингу (троеборью классическому) в столице Беларуси Минске с суммой троеборья 660 кг в весовой категории 59 кг», — сообщает федерация пауэрлифтинга Новосибирской области.







Вчера, 21 июня, 34-летний Сергей Федосиенко присел со штангой 227,5 кг, в жиме лёжа поднял 167,5 кг и в становой тяге поднял штангу весом 265 кг. Эти результаты позволили спортсмену в пятый раз завоевать «золото» чемпионата мира в классическом пауэрлифтинге (без экипировки).











«По признанию самого спортсмена, выступал он не в полную силу, так как впереди главный старт четырёхлетия — Всемирные игры. Соревнования пройдут в польском Вроцлаве с 20 по 30 июля», — отмечает федерация.







Второе место занял эквадорец Леон Франклин с суммой троеборья 592,5 кг, а третьим стал поляк Вшола Дариуш с 572,5 кг.







Сергей Федосиенко — один из самых титулованных спортсменов Новосибирска. В прошлом году спортсмен стал 11-кратным чемпионом мира по пауэрлифтингу, установил новые мировые рекорды в жиме лежа и в сумме троеборья, а также рекорд Европы в становой тяге.