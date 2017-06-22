Новосибирский силач стал пятикратным чемпионом мира

Сергей Федосиенко тянет штангу весом 265 кг
Сергей Федосиенко тянет штангу весом 265 кг

Новосибирский тренер и спортсмен Сергей Федосиенко стал пятикратным чемпионом мира по классическому пауэрлифтингу.


C 14 по 25 июня в городе Минске проходит чемпионат и первенство мира по пауэрлифтингу (троеборью классическому) среди юниоров, мужчин, женщин и ветеранов. Всего в соревнованиях участвует около 870 спортсменов.


«Заслуженный мастер спорта России Сергей Федосиенко триумфально выступил на чемпионате мира по пауэрлифтингу (троеборью классическому) в столице Беларуси Минске с суммой троеборья 660 кг в весовой категории 59 кг», — сообщает федерация пауэрлифтинга Новосибирской области.


Вчера, 21 июня, 34-летний Сергей Федосиенко присел со штангой 227,5 кг, в жиме лёжа поднял 167,5 кг и в становой тяге поднял штангу весом 265 кг. Эти результаты позволили спортсмену в пятый раз завоевать «золото» чемпионата мира в классическом пауэрлифтинге (без экипировки).



«По признанию самого спортсмена, выступал он не в полную силу, так как впереди главный старт четырёхлетия — Всемирные игры. Соревнования пройдут в польском Вроцлаве с 20 по 30 июля», — отмечает федерация.


Второе место занял эквадорец Леон Франклин с суммой троеборья 592,5 кг, а третьим стал поляк Вшола Дариуш с 572,5 кг.


Сергей Федосиенко — один из самых титулованных спортсменов Новосибирска. В прошлом году спортсмен стал 11-кратным чемпионом мира по пауэрлифтингу, установил новые мировые рекорды в жиме лежа и в сумме троеборья, а также рекорд Европы в становой тяге.

Ксения Евдокимова
Скриншот с видео
Видео youtube.com, канал Dmitry Spiridonov

Прочтений: 2615
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (14)14
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено