Авария устроила серьёзный затор на съезде с Коммунального моста

Скорость потока на ул. Восход — не больше 5 км/ч 
Скорость потока на ул. Восход — не больше 5 км/ч 

В Новосибирске парализовало движение по ул. Восход — машины встали в обе стороны. 


По данным сервиса Яндекс.Пробки на 8:40, неподалёку от перекрёстка ул. Восход и ул. Зыряновской произошла авария. Движение по ул. Восход затруднено как в сторону Коммунального моста, так и в направлении пл. Пименова.


Затор образовался и при съезде с моста в сторону ул. Восход. Скорость потока здесь — 7 км/ч. Также сложно заехать на ул. Восход со стороны ул. Кирова. На самой ул. Восход машины сейчас едут со скоростью не больше 5 км/ч. 


Движение затруднено в обоих направлениях 
Движение затруднено в обоих направлениях 


На этой неделе новосибирцы уже второе утро подряд сталкиваются с трудностями при пересечении Коммунального моста. Вчера, 21 июня, движение на мосту осложнили три аварии. Одна была также недалеко от перекрёстка с ул. Зыряновская, другая — рядом с ТЦ «Речной», ещё одно ДТП — на Октябрьском мосту в сторону левого берега в районе городского пляжа «Наутилус». 

Ольга Власова
Фото из архива НГС (1), скриншот yandex.ru/maps/65/novosibirsk/ (2)

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