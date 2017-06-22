Авария устроила серьёзный затор на съезде с Коммунального моста

Скорость потока на ул. Восход — не больше 5 км/ч

В Новосибирске парализовало движение по ул. Восход — машины встали в обе стороны.







По данным сервиса Яндекс.Пробки на 8:40, неподалёку от перекрёстка ул. Восход и ул. Зыряновской произошла авария. Движение по ул. Восход затруднено как в сторону Коммунального моста, так и в направлении пл. Пименова.







Затор образовался и при съезде с моста в сторону ул. Восход. Скорость потока здесь — 7 км/ч. Также сложно заехать на ул. Восход со стороны ул. Кирова. На самой ул. Восход машины сейчас едут со скоростью не больше 5 км/ч.





Движение затруднено в обоих направлениях





На этой неделе новосибирцы уже второе утро подряд сталкиваются с трудностями при пересечении Коммунального моста. Вчера, 21 июня, движение на мосту осложнили три аварии. Одна была также недалеко от перекрёстка с ул. Зыряновская, другая — рядом с ТЦ «Речной», ещё одно ДТП — на Октябрьском мосту в сторону левого берега в районе городского пляжа «Наутилус».

