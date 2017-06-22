Пристав прикинулся слесарем, чтобы попасть в дом к должнику

Мужчина задолжал оптовой компании 200 тыс. руб. 
Мужчина задолжал оптовой компании 200 тыс. руб. 

В Новосибирске сотрудник службы судебных приставов пришёл к неплательщику под видом слесаря. 


59-летний житель Центрального района задолжал 200 тыс. руб. оптовой компании за пищевое пекарное оборудование. Мужчина оплатил только треть его стоимости и пообещал продавцу отдать оставшуюся сумму позднее. Условия были прописаны в договоре купли-продажи, рассказали в пресс-службе УФССП по НСО. 


Однако как только покупатель заполучил оборудование, он решил не возвращать долг и начал скрываться от приставов, которые возбудили исполнительное производство, отметили в пресс-службе. 


«Проявив смекалку, судебный пристав-исполнитель представился слесарем и договорился с супругой должника о прибытии по домашнему адресу должника для проверки приборов учёта горячей и холодной воды. Когда на пороге квартиры неплательщика оказались судебные приставы вместо слесаря, должник настолько был ошеломлен и растерян, что не смог подобрать нужные слова для оправданий. Однако спустя пару минут он начал рьяно утверждать, что никакого оборудования он не получал от взыскателя и оплачивать долг не собирается», — описали применённый приём в ведомстве. 


Тогда судебный пристав арестовал и изъял бытовую технику неплательщика — телевизор и ноутбук. Спустя два дня мужчина сам пришёл  в УФССП и полностью погасил долг. 


Судебным приставам часто приходится применять фантазию, а также быть бдительными и идти на разные уловки, чтобы поймать должников. Люди пытаются спрятаться от сотрудников УФССП или притворяются не теми, кем являются. Так, весной приставы столкнулись с как минимум двумя курьёзными случаями. В первом из них  жительница Новосибирска, задолжавшая по кредиту 30 тыс. руб., попыталась выдать приставам себя за собственную мать. Во втором случае владелица квартиры с долгами за «коммуналку» попыталась спрятаться от пристава за шкафом, но ее выдали ярко-красные тапки

Ольга Власова
Фото Анны Золотовой

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