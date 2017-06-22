Роспотребнадзор назвал грязной воду на пляже «Наутилус»

Вода в Оби не соответствует гигиеническим нормативам

Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области проверило состояние воды на пляжах Новосибирской области.





Оказалось, что пробы воды из Оби на пляже «Наутилус» в Новосибирске по микробиологическим показателям не соответствуют гигиеническим нормативам, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Тем не менее МЧС на прошлой неделе включил «Наутилус» в список официальных мест для отдыха у воды.





Специалисты брали пробы на соответствие воды гигиеническим требованиям по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и вирусологическим показателям, уточнили в Роспотребнадзоре.







Воду в Обском водохранилище Роспотребнадзор назвал чистой. В списке мест, которые ведомство одобрило для купания — пляжи «Звезда» в Академгородке, пляж «Обское море» у «Сан Сити», «У моря Обского», пляж в Сосновке, пляж «На Камнях» санатория «Рассвет», пляж пансионата «Былина», пляж ООО «Дюны», пляж «Старый Бердск» ООО «Хан-Тенгри». Также в список попали место массового отдыха и занятия спортом лодочная станция «Ласточка», пляж ООО Яхт-клуб «Роял Марин», пляж бухта «Лазурная» на озере Чаны в Барабинском районе и пляж в Искитиме.





Новосибирцы в этом году открыли пляжный сезон в первых числах июня. С наступлением тепла бледнолицые горожане ринулись к воде и надели купальники. При этом прошедшие выходные выдались в регионе особенно жаркими. Новосибирцы массово отдыхали на пляжах и делали там фотографии, которые потом выкладывали в соцсети.