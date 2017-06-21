Водитель эвакуатора объяснил ДТП с «ГАЗелью» на Бугринском мосту ярким солнцем

Авария на Бугринском мосту

На Бугринском мосту в Новосибирске эвакуатор врезался в стоящую «ГАЗель» — пассажирка эвакуатора попала в больницу с тяжёлыми травмами.





Авария произошла 21 июня около 20:20. «"ГАЗель" грузовая остановилась на краю проезжей части, в это время в неё правым боком врезался эвакуатор Hyundai. Водитель поясняет, что светило солнце и он не заметил стоявший автомобиль», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.





По данным сервиса Яндекс.Карты, машины столкнулись во время движения на левый берег Новосибирска.







В ДТП пострадала девушка, которая сидела на пассажирском сидении в эвакуаторе. Её доставили в больницу с тяжёлыми травмами, рассказали в полиции. Водители «ГАЗели» и эвакуатора тоже пострадали, но травмы у них не тяжёлые.







Водители часто называют причиной ДТП яркое солнце. Например, в Калининском районе водитель Toyota Crown не заметил сигнал светофора из-за солнца, проехал на «красный» и спровоцировал аварию.