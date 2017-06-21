Две сотни новосибирцев хором спели песню «Звезда по имени Солнце»

Новосибирцы поют «Звезду по имени Солнце»
Новосибирцы поют «Звезду по имени Солнце»

Вечером 21 июня в честь дня рождения легендарного советского рок-музыканта Виктора Цоя в Новосибирске прошел массовый благотворительный запев.


Новосибирцы разных возрастов собрались сегодня вечером в лофт-парке «Подземка». По оценке арт-директора заведения Платона Гудкова, на массовый запев пришли 200–250 человек.


Горожане под руководством знаменитого хормейстера Игоря Тюваева хором спели песню «Звезда по имени Солнце» в честь дня рождения рок-музыканта Виктора Цоя, которому в этом году могло бы исполниться 55 лет.



Запев был благотворительный: каждый участник мог помочь детям с ограниченными возможностями. «Все желающие могли купить на входе открытку за любую бумажную купюру. Все деньги идут в фонд помощи "Солнечный город"», — пояснил Платон Гудков.


Со сцены хором руководил хормейстер Игорь Тюваев
Со сцены хором руководил хормейстер Игорь Тюваев


В Новосибирске периодически организуют массовые запевы: в декабре на вокзале несколько десятков человек спели песню о шахтерах «Спят курганы тёмные», чтобы морально поддержать жителей Донбасса.

Ксения Евдокимова

Фото и видео Густаво Зырянова

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