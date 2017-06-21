Новосибирск попал в тройку самых «англоговорящих» городов России

Исследователи: жители Новосибирска показывают достаточно высокий уровень владения английским языком

Исследователи проанализировали уровень проникновения английского языка в города-миллионники России — Новосибирск попал в тройку лидеров.





Исследование проводили Центр изучения региональных проблем (ЦИРП) и аналитический языковой ресурс Schoolrate с октября 2016 по май 2017 года.







Первое место в рейтинге заняла Москва, там индекс проникновения языка составил 134, на втором месте Санкт-Петербург с индексом 131, а на третьем месте оказался Новосибирск с индексом 109.







Итоговый индекс исследователи получили на основе данных о количестве программ подготовки по направлению «Лингвистика» в вузах, школ с языковым уклоном на душу населения в регионе, о количестве занимающихся на курсах английского языка, а также сдавших международные языковые экзамены TOEFL и IELTS, анализа частных школ и курсов английского в России.





«Жители Новосибирска показывают достаточно высокий уровень владения английским языком. 7 % населения могут работать в зарубежной компании и примерно 20 % уверенно чувствуют себя в путешествиях»,

— сказал руководитель ЦИРП Сергей Воробьев.







Статистики отмечают, что Новосибирск — крупный образовательный центр, чем и объясняются высокие показатели проникновения английского. По подсчётам статистиков, сейчас в городе работают более 50 языковых школ и курсов.





«Данные кадровых агентств, статистика языковых школ и курсов иностранного языка показывают, что средний уровень владения иностранным языком в стране невысокий. Если в Москве и Санкт-Петербурге люди заинтересованы в изучении английского, то в регионах зачастую иностранный заканчивается после школы», — пришли к выводу исследователи.







Данные различных рейтингов подтверждают, что образование в Новосибирске находится на достаточно высоком уровне. Например, два новосибирских вуза — НГУ и НГТУ — попали в число лучших университетов Европы, по версии британского журнала Times Higher Education.

