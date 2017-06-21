В Новосибирске открылись выставки фотографий огромных кошек и фантастической природы

Фотография «Зимняя сказка» принесла Владимиру Медведеву победу в престижном конкурсе BBC
Фотография «Зимняя сказка» принесла Владимиру Медведеву победу в престижном конкурсе BBC

21 июня в Новосибирске открылись выставки снимков животных и природы всемирно известного московского фотографа Владимира Медведева и новосибирского фотохудожника Игоря Шадрина.


В музее природы на Вокзальной магистрали, 11 начала работать выставка «Краски Земли» победителя конкурса BBC, известного московского фотографа Владимира Медведева. А в художественном музее можно посмотреть работы новосибирского фотографа Игоря Шадрина, который снимает обитателей Новосибирского зоопарка так, будто они живут на воле.


Вторая работа, отмеченная на конкурсе BBC, называется «Доверие»: олень прилёг отдохнуть у шоссе в Канаде
Вторая работа, отмеченная на конкурсе BBC, называется «Доверие»: олень прилёг отдохнуть у шоссе в Канаде


Среди экспонатов выставки работ Владимира Медведева в музее природы — фотографии «Зимняя сказка» и «Доверие», которые в 2012 году были признаны лучшими в конкурсе BBC Wildlife Photographer of the Year в номинации Eric Hosking Portfolio Award. Кроме того, Медведев — семикратный финалист и победитель международного фотоконкурса «Золотая Черепаха».


В поисках сюжетов Владимир Медведев объехал несколько стран
В поисках сюжетов Владимир Медведев объехал несколько стран


«Он ищет те моменты, которые будут отличать его снимки от других, — рассказал НГС.НОВОСТИ куратор выставки, член Союза фотохудожников России Василий Василец. — Одна из фотографий, которая выиграла конкурс BBC («Зимняя сказка». — А.З.), была сделана на смотровой площадке, с которой фотографируют туристы. Но он нашёл момент и сделал такую фотографию, которую не снимал никто до него, — выпал снег, а озеро ещё не замерзло».


Фотографии напечатаны необычным способом, поэтому цвета на них такие яркие
Фотографии напечатаны необычным способом, поэтому цвета на них такие яркие


В зале представлено более 20 пейзажных фотографий, сделанных Владимиром Медведевым во время экспедиций по России, Монголии, Исландии и Канаде. Ему удалось запечатлеть горные озёра, труднодоступные водопады, песчаные дюны, звёздное небо и другие природные красоты. 


Фотограф отбирает лучший снимок одного места из тысячи
Фотограф отбирает лучший снимок одного места из тысячи


По словам куратора выставки, фотографии напечатаны необычным способом, который в Новосибирске пока не используют. «[Снимок] печатается на пленке "Фуджифлекс", она проявляется и потом накатывается на алюминий, — пояснил Василий Василец. — И получаются очень глубокие, сочные цвета — а в пейзажной фотографии очень важно передать глубину».


На выставке несколько фотографий озёр и отражений в них
На выставке несколько фотографий озёр и отражений в них


Куратор выставки отметил, что Владимир Медведев «человек очень упёртый»: к примеру, в Канаде, чтобы сделать каждую фотографию, он проезжал 600 км. «Он возвращался на место не один и даже не три раза, фотографий было отобрано одна из тысячи», —  рассказал Василец. 


Взрослый билет на выставку стоит 100 руб., льготный — 50 руб. В Новосибирске она будет работать до 6 августа, затем фотографии планируют показывать в других городах Сибири.


В художественном музее разместили 40 фотографий диких кошек 
В художественном музее разместили 40 фотографий диких кошек 


В Новосибирском художественном музее на Красном проспекте, 5 открылась выставка снимков местного фотохудожника Игоря Шадрина «Фотохроники семейства кошачьих». Он снимает обитателей новосибирского зоопарка и, чтобы поймать кадр, проводит там много времени. «Бывает, до четырёх часов хожу, — рассказал автор работ. — Всё зависит от их настроения, от погоды. Вот жара в субботу была — они просто лежат, ничего не делают. К пресмыкающимся ходил, снимал — он полчаса в одной позе находится, ничего не делает. Но иногда терпение вознаграждается».


Все кошки живут в Новосибирском зоопарке
Все кошки живут в Новосибирском зоопарке


Игорь Шадрин регулярно ходит в зоопарк. «На этой неделе два раза был. У меня билет бесплатный годовой — хожу вот по настроению. Животные лучше, чем люди, потому что честнее», — объясняет фотограф выбор темы.


Порой фотограф ждет удачный кадр несколько часов
Порой фотограф ждет удачный кадр несколько часов


Шадрин снимает не только больших кошек, но и других зверей — он планирует показать их портреты на следующей выставке, осенью. «Есть фото, как голуби целуются — глаза закрывают», — приводит пример он.


Игорь Шадрин фотографирует не только представителей семейства кошачьих, но и других животных
Игорь Шадрин фотографирует не только представителей семейства кошачьих, но и других животных


Выставка фотографий диких кошек будет работать до конца лета, входной билет в эту часть музея (вход со стороны Красного проспекта) стоит 120 руб. и 60 руб. (для школьников, студентов и пенсионеров).


Новосибирские фотографы делают красивые снимки животных не только в зоопарке. К примеру, в начале года в городе прошла фотовыставка «Хаски Фест», посвящённая первому Сибирскому фестивалю ездового спорта и культуры жизни народов Севера. В экспозиции было около 40 фотографий эмоциональных и обаятельных собак.

Александра Зенкова
Фото Густаво Зырянова (1, 3–6), Ольги Бурлаковой (7–10), предоставлено Василием Васильцом (2)

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