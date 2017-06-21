На «Золотой Ниве» нашёлся сомнительный пешеходный переход

Пешеходный переход
Пешеходный переход

Новосибирец обнаружил странную дорожную разметку на ул. Адриена Лежена — разметка пешеходного перехода ведёт к незасаженному газону.


Фотографию с нарушением разместил Виктор Сысоев на этой неделе в своём аккаунте в Instagram. На фото видно, что «зебра» расположена на ул. Адриена Лежена, 9/2 в микрорайоне «Золотая Нива». «Пешеходный переход на А.Лежена! "Доступная среда"», — подписал своё фото новосибирец. 


Корреспондент НГС.НОВОСТИ обратился в главное управление благоустройства, озеленения и правового обеспечения мэрии с просьбой прокомментировать ситуацию.


После проверки пресс-центр мэрии Новосибирска заявил, что пешеходный переход, расположенный в указанном месте, будет ликвидирован.

Двумя днями ранее житель Новосибирска прислал в редакцию фотографию со знаком пешеходного перехода, который насадили на трубу и спустили плашмя до брусчатки на ул. Восход. Спустя некоторое время дорожники установили новые дорожные знаки на этом участке.

Мария Шевлягина 
Фото instagram.com/victorsysoev

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