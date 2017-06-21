Суд наказал новосибирца за дебош в аэропорту перед вылетом в Анталью

Конфликт в зоне пограничного контроля

Новосибирец, который в конце мая устроил дебош в аэропорту Толмачёво перед полётом в Анталью, получил штраф в 1000 руб.





Обской городской суд огласил постановление в отношении Антона Заблотского, который нарушил общественный порядок в Толмачёво, сообщается на сайте суда 21 июня. Это решение суд огласил 16 июня.







В суде корреспонденту НГС.НОВОСТИ подтвердили, что Антон Заблотский — тот 35-летний мужчина, который 31 мая устроил дебош в Толмачёво перед вылетом в Анталью.







«В 17 часов 50 минут Заблотский находился в состоянии опьянения на втором этаже АМВЛ (на международных линиях аэропорта. — НГС.НОВОСТИ) возле кабинок пограничного контроля аэропорта Толмачёво, выражался грубой нецензурной бранью, размахивал руками, на требования сотрудников погранконтроля прекратить скандал не реагировал и продолжил свои противоправные действия», — говорится в постановлении суда.







Судя по кадрам из зоны пограничного контроля, мужчина сначала настаивал, чтобы его с семьей пропустили быстрее — он летел с женой и двумя детьми. Непосредственный конфликт с сотрудницей контроля у него возник, когда девушка проверяла паспорта семьи. Заметив неадекватное поведение пассажира, она сообщила, что не пустит его на рейс, и предложила его семье лететь без него. Мужчина попытался самостоятельно пройти к зоне вылета — успокоить его смогли только полицейские.











В суде мужчина вину полностью признал, раскаялся в своих действиях и извинился.







Судья Анна Бражникова решила, что в действиях Заблотского в аэропорту есть административное правонарушение — мелкое хулиганство (ч. 2 ст. 20.1 КоАП). Судья учла, что мужчина не был раньше судим и к административной ответственности не привлекался, имеет двух несовершеннолетних детей, а также признал свою вину.







«Данные обстоятельства суд признает смягчающими ответственность. Отягчающим обстоятельством суд признает совершение правонарушения в состоянии алкогольного опьянения», — отмечается в решении суда.







В итоге Анна Бражникова постановила назначить мужчине минимальный штраф по статье — 1 тыс. руб.





Дополнение: В Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР рассказали, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по двум составам: оскорблению представителя власти — сотрудника пограничного контроля (ст. 319 УК РФ) и по применению насилия, не опасного для жизни, в отношении представителя власти — сотрудника полиции (ч. 1 ст. 318 УК РФ).







«В настоящее время расследование находится на завершающей стадии, обвинение в совершении указанных преступлений ему предъявлено, с которым обвиняемый согласился в полном объёме», — рассказали в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте.







Из-за нетрезвых пассажиров в Толмачёво часто возникают проблемы: недавно рейс авиакомпании S7 Airlines «Новосибирск – Москва» задержался в аэропорту на полчаса из-за пьяного мужчины.

