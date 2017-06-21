Суд наказал новосибирца за дебош в аэропорту перед вылетом в Анталью

Конфликт в зоне пограничного контроля
Конфликт в зоне пограничного контроля

Новосибирец, который в конце мая устроил дебош в аэропорту Толмачёво перед полётом в Анталью, получил штраф в 1000 руб.


Обской городской суд огласил постановление в отношении Антона Заблотского, который нарушил общественный порядок в Толмачёво, сообщается на сайте суда 21 июня. Это решение суд огласил 16 июня.


В суде корреспонденту НГС.НОВОСТИ подтвердили, что Антон Заблотский — тот 35-летний мужчина, который 31 мая устроил дебош в Толмачёво перед вылетом в Анталью.


«В 17 часов 50 минут Заблотский находился в состоянии опьянения на втором этаже АМВЛ (на международных линиях аэропорта. — НГС.НОВОСТИ) возле кабинок пограничного контроля аэропорта Толмачёво, выражался грубой нецензурной бранью, размахивал руками, на требования сотрудников погранконтроля прекратить скандал не реагировал и продолжил свои противоправные действия», — говорится в постановлении суда.


Судя по кадрам из зоны пограничного контроля, мужчина сначала настаивал, чтобы его с семьей пропустили быстрее — он летел с женой и двумя детьми. Непосредственный конфликт с сотрудницей контроля у него возник, когда девушка проверяла паспорта семьи. Заметив неадекватное поведение пассажира, она сообщила, что не пустит его на рейс, и предложила его семье лететь без него. Мужчина попытался самостоятельно пройти к зоне вылета — успокоить его смогли только полицейские.



В суде мужчина вину полностью признал, раскаялся в своих действиях и извинился.


Судья Анна Бражникова решила, что в действиях Заблотского в аэропорту есть административное правонарушение — мелкое хулиганство (ч. 2 ст. 20.1 КоАП). Судья учла, что мужчина не был раньше судим и к административной ответственности не привлекался, имеет двух несовершеннолетних детей, а также признал свою вину.


«Данные обстоятельства суд признает смягчающими ответственность. Отягчающим обстоятельством суд признает совершение правонарушения в состоянии алкогольного опьянения», — отмечается в решении суда.


В итоге Анна Бражникова постановила назначить мужчине минимальный штраф по статье — 1 тыс. руб.


Дополнение: В Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР рассказали, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по двум составам: оскорблению представителя власти — сотрудника пограничного контроля (ст. 319 УК РФ) и по применению насилия, не опасного для жизни, в отношении представителя власти — сотрудника полиции (ч. 1 ст. 318 УК РФ).


«В настоящее время расследование находится на завершающей стадии, обвинение в совершении указанных преступлений ему предъявлено, с которым обвиняемый согласился в полном объёме», — рассказали в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте.


Из-за нетрезвых пассажиров в Толмачёво часто возникают проблемы: недавно рейс авиакомпании S7 Airlines «Новосибирск – Москва» задержался в аэропорту на полчаса из-за пьяного мужчины.

Ксения Евдокимова
Скриншот видео пресс-службы УТ МВД по СФО
Видео пресс-службы УТ МВД по СФО

Прочтений: 1927
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (21)21
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено