Мэрия объяснила причину появления новой трещины на Большевистской

Новая трещина на ул. Большевистской появилась спустя пару месяцев
Новая трещина на ул. Большевистской появилась спустя пару месяцев

21 июня мэрия Новосибирска объяснила причину появления новой трещины на ул. Большевистской в районе остановки «Гостиница "Обь"».


На этой неделе на ул. Большевистской возле остановки «Гостиница "Обь"» житель Новосибирска обнаружил длинную трещину


В пресс-центре мэрии Новосибирска объяснили, что изначально, в ноябре прошлого года, когда трещины на проезжей части и тротуаре появились в первый раз, это случилось из-за того, что «при проектировании и устройстве временного крепления котлована не был учтён реальный гидрологический режим грунтового массива».


Ремонт этого участка дороги рабочие завершили в апреле 2017 года — они «провели все необходимые мероприятия для предотвращения возникновения чрезвычайной ситуации, что позволило не допустить обрушения стенок котлована и разрушения дороги», отметили в мэрии.


«В том числе было выполнено дополнительное крепление откоса котлована. Проезжая и тротуарная часть были восстановлены.


В связи с тем, что деформация грунтового массива уже произошла, возможно возникновение дополнительных просадок, особенно при переувлажнении грунтов основания. 


Разработано техническое решение, которое передано застройщику для ремонта крепления и устранения просадки в срок до 30 июня. Ремонт будет производиться за счёт застройщика»,


— говорится в сообщении пресс-службы мэрии.


Как отметили в пресс-службе, за ситуацией следят специалисты МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений». Окончательное устройство проезжей и тротуарной частей ул. Большевистской будет выполнено после завершения строительства нулевого цикла МФК «Снежная миля».

Мария Шевлягина
Фото читателя НГС

Прочтений: 2677
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (16)16
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено