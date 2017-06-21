Мэрия объяснила причину появления новой трещины на Большевистской

Новая трещина на ул. Большевистской появилась спустя пару месяцев

21 июня мэрия Новосибирска объяснила причину появления новой трещины на ул. Большевистской в районе остановки «Гостиница "Обь"».



На этой неделе на ул. Большевистской возле остановки «Гостиница "Обь"» житель Новосибирска обнаружил длинную трещину.





В пресс-центре мэрии Новосибирска объяснили, что изначально, в ноябре прошлого года, когда трещины на проезжей части и тротуаре появились в первый раз, это случилось из-за того, что «при проектировании и устройстве временного крепления котлована не был учтён реальный гидрологический режим грунтового массива».





Ремонт этого участка дороги рабочие завершили в апреле 2017 года — они «провели все необходимые мероприятия для предотвращения возникновения чрезвычайной ситуации, что позволило не допустить обрушения стенок котлована и разрушения дороги», отметили в мэрии.





«В том числе было выполнено дополнительное крепление откоса котлована. Проезжая и тротуарная часть были восстановлены.





В связи с тем, что деформация грунтового массива уже произошла, возможно возникновение дополнительных просадок, особенно при переувлажнении грунтов основания.





Разработано техническое решение, которое передано застройщику для ремонта крепления и устранения просадки в срок до 30 июня. Ремонт будет производиться за счёт застройщика»,







— говорится в сообщении пресс-службы мэрии.







Как отметили в пресс-службе, за ситуацией следят специалисты МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений». Окончательное устройство проезжей и тротуарной частей ул. Большевистской будет выполнено после завершения строительства нулевого цикла МФК «Снежная миля».

