Метро выпустило на линию обновленный ко Дню города поезд

Отремонтированный состав





21 июня на Ленинскую линию новосибирского метрополитена вышел отремонтированный состав.





Новый поезд метро продемонстрировали мэру Анатолию Локтю в электродепо «Ельцовское». Затем состав впервые выехал на Ленинскую линию и принял первых пассажиров.





«Сегодня мы запускаем после капитального ремонта поезд. Это уже традиция. Перед Днем города. Для нас это событие. Это очень серьезная технология, серьёзный уровень работы. Мы продлеваем на 15 лет жизненный цикл целого поезда, всех четырёх вагонов», — отметил на презентации нового поезда мэр Анатолий Локоть.





Присутствовавший на мероприятии начальник новосибирского метрополитена Аркадия Чмыхайло напомнил, что за год новосибирский метрополитен делает капитальный ремонт 8 вагонов, т.е. двух полноценных составов. На ремонт одного вагона требуется около 14 млн руб.







«Для того, чтобы отремонтировать один состав, требуется полгода. Это полная разборка вагона, проверка качества металла. Очистка от старой ржавчины, краски. Затем шпатлёвка, покраска и установка нового оборудования. Всё оборудование устанавливается новое», — кратко описал технологию ремонта начальник метрополитена.





Мэр в электродепо «Ельцовское»





Кабина машиниста в обновлённом поезде





На ремонт одного вагона требуется около 14 млн руб.





За год метро делает капитальный ремонт 8 вагонов





Мэр Локоть инспектирует отремонтированный состав





Как уточнили в мэрии, сегодня в новосибирском метро на линию выходят 104 вагона, из которых 56 вагонов — 1985 года выпуска. К капитальному ремонту подвижного состава заводского объёма в электродепо новосибирского метрополитена приступили с июня 2013 года. До конца 2017 года в планах метрополитена отремонтировать ещё четыре вагона.