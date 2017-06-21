Статистики назвали число умирающих в день новосибирцев

Самые распространённые причины смерти новосибирцев — болезни сердца и рак
Самые распространённые причины смерти новосибирцев — болезни сердца и рак

Статистики обнародовали данные о смертности населения Новосибирской области — в городах стали умирать чаще.


По данным Новосибирскстата, опубликованным 20 июня, в 2016 году в Новосибирской области умерли 36,1 тыс. человек — их численность выросла на 123 человека. Так, на каждую 1 тыс. человек умирали 13.  


Статистики подсчитали, что в 2016 году в Новосибирской области ежедневно умирали в среднем 99 человек.


Они также рассказали, что уровень смертности в городах ниже, чем в сельской местности.


«За прошедший год число умерших городских жителей возросло на 0,4 тыс. человек, или на 1,4 % и составило 27,1 тыс. человек, а сельчан сократилось на 0,3 тыс. человек, или на 2,8 % и составило 9 тыс. человек. <…> В Новосибирске показатель смертности возрос за год на 0,9 % и составил 11,7 на 1000 человек населения», — сообщил Новосибирскстат. Помимо Новосибирска уровень смертности вырос в Бердске, Искитиме и 10 районах области, но зато снизился в Оби, Кольцово и 19 районах.


Уровень смертности в районах области
Уровень смертности в районах области


Традиционно причиной большинства смертей стали болезни системы кровообращения. От них умерли 18,2 тыс. человек — это половина всех смертей. Самые распространённые из них — ишемическая болезнь сердца (10,7 тыс. человек — 30 % от общего числа умерших), цереброваскулярные заболевания (5,8 тыс. человек — 16 %).


Второе место по числу смертей заняли новообразования (6,1 тыс. человек — 17 %), а третье — внешние причины (3,2 тыс. человек). Как правило, к ним приводят транспортные травмы, отравления алкоголем, убийства и самоубийства. Стоит отметить, что по этим видам смертей погибших стало меньше, чем в 2015 году.


Статистики выяснили, что причины смертей мужчин и женщин сильно различаются. Так, новосибирцы, как правило, гибнут от инфекционных и паразитарных болезней. Кроме того, у мужчин выше смертность от внешних причин, болезней органов дыхания и новообразований. Сибирячки же умирают в основном от болезней системы кровообращения.


«Ситуация со смертностью на протяжении многих лет определяется потерями населения трудоспособного возраста. Лица этого возраста составляют 24 % всех умерших. Подавляющее большинство из этой категории (80 %) — представители мужского пола. В 2016 году число умерших в трудоспособном возрасте достигло 8,7 тыс. человек (на 0,5 тыс., или на 5,4 % меньше, чем в 2015 году). Три четверти умерших лиц в трудоспособном возрасте — это жители городской местности», — объяснили специалисты.


Прежде НГС.НОВОСТИ уже рассказывали о том, что с ростом смертности в регионе замедлился естественный прирост населения.

Кирилл Шматков
Фото Александра Ощепкова, карта novosibstat.gks.ru

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