Метрополитен открыл входы на станции «Красный проспект» и «Гагаринская»

21 июня после капремонта открылся выход метро ко Дворцу бракосочетания

Входы станций новосибирского метрополитена «Красный проспект» и «Гагаринская», которые не работали с 11 февраля, открыли для пассажиров.





Сегодня, 21 июня, на открытие выхода станции метро «Красный проспект» ко Дворцу бракосочетания приехал и мэр Новосибирска Анатолий Локоть. «Наш метрополитен делает капитальный ремонт не только вагонов, поездов, но и станции, и выходы. Они с годами тоже, к сожалению, новее не становятся — изнашиваются и морально, и физически, — отметил мэр, — Ремонт этот произведен, я надеюсь, в должном качестве».





Мэр открыл вход на станцию «Красный проспект»





Новая облицовка стен термообработанным гранитом





По информации мэрии, за полгода здесь облицевали стены термообработанным гранитом, отремонтировали ступени лестничных маршей и ногоочистительные приямки. Также на входе поставили новые двери со специальным пяточным механизмом. Изготовили их на предприятии в Черкизово Московской области. Кроме того, установили новые неразрывные цельные поручни.





На выходе установили новые двери





Капитальный ремонт выхода начался в феврале 2017 года





С февраля капитальный ремонт делали ещё на двух станциях: «Студенческой» (со стороны главного корпуса НГТУ), «Гагаринской» (со стороны ул. Кропоткина, у ТЦ «Океан»).







По информации пресс-центра мэрии, сегодня также открыли выход на станции «Гагаринская».





Вход со стороны главного корпуса НГТУ на станции «Студенческая» будет открыт 23 июня 2017 года.





«На всех входах появились навесные потолки. Кроме того, полностью заменена электропроводка и установлены новые светодиодные светильники», — пояснили специалисты городской администрации.