«ГАЗель» без водителя устроила курьёзную аварию на авторынке

Последствия аварии

Днём 21 июня «ГАЗель» без водителя устроила ДТП на авторынке в Кировском районе Новосибирска.





Авария произошла в 12:00 на ул. Петухова.



«Водитель поставил свою "ГАЗель" на скорость (т.е. оставил рычаг коробки передач в положении первой скорости. — О.Х.) возле торгового павильона авторынка "Столица", вышел из автомобиля и перепутал на брелке кнопки: вместо "Закрыть двери" нажал на "Запуск двигателя"», — описали мгновения перед аварией специалисты мобильного приложения «Автоспас».





По данным аваркомов, «ГАЗель» завелась, поехала и врезалась в припаркованную «Тойоту Лэнд Крузер 200». Во время оформления ДТП водитель «ГАЗели» свою вину признал.





ДТП спровоцировала «ГАЗель» без водителя





Водитель «ГАЗели» перепутал кнопки на брелоке и нечаянно запустил двигатель





Напомним, похожая авария случилась в Новосибирске вечером 31 мая. Водитель Nissan Almera припарковался у кафе и вышел из машины, но она покатилась и протаранила Mercedes-Benz E-класса.





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