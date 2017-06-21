«ГАЗель» без водителя устроила курьёзную аварию на авторынке

Последствия аварии
Последствия аварии

Днём 21 июня «ГАЗель» без водителя устроила ДТП на авторынке в Кировском районе Новосибирска.


Авария произошла в 12:00 на ул. Петухова.

«Водитель поставил свою "ГАЗель" на скорость (т.е. оставил рычаг коробки передач в положении первой скорости. — О.Х.) возле торгового павильона авторынка "Столица", вышел из автомобиля и перепутал на брелке кнопки: вместо "Закрыть двери" нажал на "Запуск двигателя"», — описали мгновения перед аварией специалисты мобильного приложения «Автоспас».


По данным аваркомов, «ГАЗель» завелась, поехала и врезалась в припаркованную «Тойоту Лэнд Крузер 200». Во время оформления ДТП водитель «ГАЗели» свою вину признал.


ДТП спровоцировала «ГАЗель» без водителя
ДТП спровоцировала «ГАЗель» без водителя


Водитель «ГАЗели» перепутал кнопки на брелоке и нечаянно запустил двигатель
Водитель «ГАЗели» перепутал кнопки на брелоке и нечаянно запустил двигатель


Напомним, похожая авария случилась в Новосибирске вечером 31 мая. Водитель Nissan Almera припарковался у кафе и вышел из машины, но она покатилась и протаранила Mercedes-Benz E-класса.


Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото и видео с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

Ольга Хмелевская
Фото vk.com/avtospas54rus

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