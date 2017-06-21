Два новосибирских вуза рассказали, как вошли в рейтинг лучших университетов Европы

НГТУ и НГУ — участники рейтинга лучших вузов Европы

Два новосибирских вуза, НГУ и НГТУ, попали в рейтинг лучших высших учебных заведений Европы по версии британского журнала Times Higher Education.





Глобальное исследование «Лучшие университеты в Европе-2017» опубликовано сегодня, 21 июня, на официальном сайте рейтинга timeshighereducation.com.





В список попали около 400 из 35 европейских стран. Среди них оказались 24 российских вуза. НГУ оказался в этом рейтинге в группе вузов, занимающих 201–250 места. НГТУ оказался в группе 301+. Конкретные места в рейтинге указаны только для первых ста вузов.





Как пояснила НГС.НОВОСТИ профессор кафедры менеджмента ЭФ НГУ, помощник ректора по вопросам рейтингов НГУ Светлана Донецкая, при составлении этого рейтинга учитывались такие показатели, как преподавание (среда обучения) — 30 %, исследование (объём, доход и репутация) — 30 %, цитирование — 30 %, международное взаимодействие (преподаватели, студенты и исследование) — 7,5 %, исследовательский доход (передача знаний) — 2,5 %.





«НГУ удерживает позиции в рейтингах THE (The World University Rankings — рейтинги, которые составляет британский журнал Times Higher Education. — О.В.) за счёт двух показателей: "преподавание" и "исследование", в которых значительный вес имеют репутационные показатели, полученные по результатам опроса представителей академического сообщества, — объяснила Светлана Донецкая. —







Несомненно, продвижение НГУ в мировых рейтингах происходит благодаря уникальной модели Академгородка, также положительно влияют преобразования последних лет — в университете открываются новые образовательные программы, растёт привлекательность НГУ в глазах зарубежных студентов, расширяются возможности для научных исследований».





Первый проректор НГТУ Николай Расторгуев также прокомментировал попадание вуза в престижный топ. Он отметил, что технический университет «планомерно стремится к достижению тех показателей эффективности, которые нужны для вхождения в рейтинги».





«Всегда надо ставить высокую цель. В этом году НГТУ, наконец, получил статус опорного вуза.





Мы мониторим ситуацию, заставляем наших преподавателей обращать внимание на то, что сейчас время тех, кто просто отчитал лекцию и ушёл, прошло. Нужны ещё показатели по внеучебной деятельности, в первую очередь публикации и защита диссертаций.





Поэтому при наборе новых сотрудников мы обращаем внимание на то, что они привнесут в вуз. С удовольствием берём молодых и активных и заменяем ими тех, чья деятельность стала непродуктивной», — отметил первый проректор.







Лучшими вузами Европы стали высшие учебные заведения Великобритании — Оксфордский и Кембриджский университеты, а также Имперский колледж Лондона. Всего в списке — 91 вуз этой страны. На втором месте по числу вузов, вошедших в топ, Германия (41 вуз). Их российских вузов в топ-100 вошёл только МГУ им. Ломоносова (93-е место).







Рейтинг подготовлен на основе данных общего рейтинга вузов мира Times Higher Education World University Rankings 2016–2017. В нём, напомним, НГУ попал в группу вузов, занимающих 401–500-е места, повторив результат прошлого года. НГТУ стартовал в рейтинге в группе 801+.







В этом году НГУ и НГТУ отметились в другом престижном рейтинге вузов Round University Ranking. Новосибирский государственный университет за год поднялся в нём на 9 строчек и занял 372-е место, а НГТУ попал в этот рейтинг впервые, заняв 715-е место из 763.