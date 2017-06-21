«Скорая помощь» собралась два дня спасать празднующих День города

Бригады «скорой помощи» будут дежурить на ключевых точках празднования Дня города 24 и 25 июня

Бригады «скорой помощи» будут дежурить на главных и людных местах в День города — НГС.НОВОСТИ первыми публикуют карту работы врачей в Новосибирске 25 июня.





Места работы «скорой помощи» на ключевых точках празднования Дня города окончательно согласованы сегодня, рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения.







Врачи будут дежурить на улицах города 24 и 25 июня. В субботу автомобили «скорой помощи» будут работать в двух местах: у памятника Николаю Тихомирову на Заельцовском кладбище во время церемонии возложения цветов с 10:00 до 10:30 и на пл. Пименова на фестивале молодёжного творчества «Технофест-2017» с 16:30 до 21:00.







В воскресенье две бригады будут работать на пл. Ленина с 8:00 до 23:00 — у дома по ул. Орджоникидзе, 23 и около мэрии на Красном проспекте, 34. С 10:00 до 14:00 «скорая» будет сопровождать соревнования по велоспорту от магазина «Бахетле» на ул. Кирова, 25 до ул. Каменская.







С 12:00 до 21:00 врачи дежурят у МФК «Сан Сити», с 10:00 до 22:00 — у ТРЦ «Ройял Парк», а с 18:00 до 22:00 — у ТРЦ «Аура». Кроме того, с 18:00 до 22:00 врачи работают у здания администрации Ленинского района (ул. Станиславского, 6«а»).







А с 22:00 до 23:30 «скорая помощь» собирается работать на территории парка «Городское начало» на набережной Оби во время фестиваля фейерверков «Огни в честь любимого города!». Также 25 июня с 9:00 до 23:00 около театра «Глобус» будет работать территориальный центр медицины катастроф НСО — во время фестиваля экстремальных видов спорта.











В минздраве Новосибирской области подчеркнули, что во время праздника машины «скорой помощи» на самом деле не будут украшать шарами, как в начале недели заявила начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.





«Закреплять на автомобилях "скорой" посторонние предметы запрещают эксплуатационные регламенты», — объяснили в министерстве.







Полная программа празднования Дня города в Новосибирске будет опубликована на НГС.НОВОСТИ в пятницу, 23 июня.