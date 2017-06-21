Ночное небо над Новосибирском осветили вспышки зарницы

Вспышка одной из молний — вид с пл. Сибиряков-Гвардейцев

В ночь с 20 на 21 июня в небе над Новосибирском светили вспышки зарницы — отголоски отдалённых гроз: метеорологи рассказали о летнем явлении.





Корреспондент НГС.НОВОСТИ увидел отдалённые вспышки молний около полуночи над горизонтом на востоке. Вспышки света отражались от облаков, при этом раскатов грома слышно не было. Молнии вспыхивали примерно каждые 30 секунд в течение как минимум 2 часов.







Пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин пояснил НГС.НОВОСТИ, что наблюдаемое явление, судя по описанию, — это зарница, но её синоптики вчера не фиксировали.





«Статистика таких явлений у нас не ведётся, но, в принципе, явление довольно типичное. Оно образуется от гроз, которые возникают на достаточно больших расстояниях, поэтому дают такие всполохи на горизонте. [Грозой они не сопровождаются], потому что они далеко», — объяснил он.









Недавно НГС.НОВОСТИ писали ещё об одном красивом природном явлении — на этой неделе новосибирцы заметили в небе необычное многоэтажное облако.