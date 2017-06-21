Водитель КамАЗа застрял в салоне после аварии с военной техникой

Авария произошла в 11:30 на ул. Владимировская
Авария произошла в 11:30 на ул. Владимировская

Водителя КамАЗа зажало в салоне после аварии с военной машиной в Железнодорожном районе Новосибирска.


Авария произошла 21 июня около 11:30 на ул. Владимировской, недалеко от поворота на ул. Дуси Ковальчук. Возле дома по ул. Владимировская, 26/1 водитель КамАЗа столкнулся с военным автомобилем.


«Водитель КамАЗа не может выбраться из машины, видимо, ему зажало ноги. Но он живой — двигается, за плечо его придерживают ребята. 


Я не видела сама, как произошла авария, но предполагаю, что КамАЗ торопился с ул. Сухарной, там находятся склады. На этом участке аварии с КамАЗами происходят 3-4 раза в год», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ очевидец последствий ДТП. 


На место приехали сотрудники ГИБДД
На место приехали сотрудники ГИБДД


На фото видно, как к месту происшествия приехали сотрудники ГИБДД и пожарные. 


Как рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ начальник МАСС Дмитрий Фокин, на освобождение водителя КамАЗа потребовалось около 10 минут. 


«Мы оказали ему первую помощь, шины наложили. Ноги вроде как не сломал, но более точно врачи могут сказать»,


 - пояснил Фокин. 


10 минут понадобилось спасателям, чтобы вытащить водителя КамАЗа
10 минут понадобилось спасателям, чтобы вытащить водителя КамАЗа


Последняя известная авария с участием военной техники произошла в феврале этого года – тогда на Бердском шоссе столкнулись два БТРа в районе остановки «Звездная».

Мария Шевлягина 
Фото читателя НГС (1), vk.com/mass54 (2)

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