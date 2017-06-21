В новосибирских вузах стартовала приёмная кампания

Приёмная кампания для большинства абитуриентов завершится 26 июля

В вузах Новосибирска начали принимать заявления от абитуриентов.





Как рассказали НГС.НОВОСТИ в приёмных комиссиях, принимать документы начали с 20 июня. Во всех вузах приёмная кампания для выпускников этого года по итогам ЕГЭ продлится до 26 июля.





Согласно официальному порталу ЕГЭ, последние экзамены основной волны прошли 19 июня — их результаты станут известны в течение двух недель.





Пик абитуриентов приходится на начало и середину июля, когда все получат аттестаты и результаты экзаменов, пока же в приёмную комиссию приходят абитуриенты из других государств и выпускники школ прошлых лет.





В предстоящем учебном году в НГУ выделили 963 бюджетных места. На сайте университета есть «Калькулятор ЕГЭ», который позволит абитуриентам определиться с выбором специальности. Приёмная комиссия работает в главном корпусе вуза в будние дни с 9:00 до 18:00, а в выходные — с 9:00 до 13:00.







В НГТУ на бюджетные места планируют набрать около 2,6 тыс. студентов как на очные отделения, так и на заочные. На коммерческие места — 3,7 тыс. Приёмная комиссия работает в корпусе на пр. Карла Маркса, 20 с 9:00 до 17:00 в будние дни и с 9:00 до 13:00 в субботу.





В СГУПС приёмная кампания также началась — здесь выделили около 500 бюджетных мест. Документы принимают в главном корпусе вуза по будням с 9:00 до 17:00 и в субботу с 9:00 до 14:00.





В НГАСУ планируют набрать 629 человек на бюджетные места в бакалавриат и 120 — в магистратуру. Комиссия также работает в главном корпусе вуза по будням с 9:00 до 17:00 и в субботу с 9:00 до 14:00.





В СибГУТИ на бакалавриат набирают 513 абитуриентов, а на специалитет — около 70. Документы принимают по будням с 9:00 до 17:00 и в субботу с 10:00 до 13:00 в корпусе № 5 на ул. Бориса Богаткова, 51.





В НГПУ выделили 2084 бюджетных мест, из них 684 — для магистрантов. Абитуриентов ждут в главном корпусе с 10:00 до 15:00 (в субботу до 13:00).







Добавим, подсчёт результатов ЕГЭ по некоторым предметам ещё продолжается, но уже известно, что на 100 баллов экзамены по информатике и математике написали 17 выпускников новосибирских школ.

