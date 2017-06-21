Прокуратура о суде над истязателями школьника: «Каждый пытался себя выгородить»

Трое из четверых подсудимых получили реальные сроки

Дзержинский районный суд Новосибирска вынес приговор 4 молодым людям, которые били знакомого школьника ножкой от табурета и истязали его раскалённым утюгом.





На скамье подсудимых оказались 22-летний Александр Королёв, 19-летний Станислав Суздальцев и ещё два несовершеннолетних подростка — их точный возраст и фамилии в прокуратуре Дзержинского района не раскрывают.







«В полном объёме никто не признал свою вину. Они все заняли довольно оборонительную позицию, перевирая удары, путая суд.





Каждый излагал [подробности происшествия] искажённо, каждый пояснял, что от его конкретных ударов таких последствий быть не могло, что это не он виноват. Каждый пытался себя выгородить максимально.





<…> Никто из них не сказал: "Да, я действительно всё это совершил, как потерпевший говорит, да, я всё признаю, виноват и раскаиваюсь"», — рассказала НГС.НОВОСТИ помощник прокурора Дзержинского района Юлия Нуреева.







Преступление случилось в ночь на 10 апреля 2016 года.







Как пояснила Юлия Нуреева, трое подсудимых (двое взрослых и один подросток) пили пиво в квартире у одного из них. Также в гостях у них был их приятель, старшеклассник, которого и решили жестоко избить.





Преступники возмутились из-за того, что потерпевший забрал телефон у ещё одного их знакомого, которого на посиделках не было: старшеклассник обещал продать телефон, но в итоге не отдал хозяину ни телефон, ни деньги.





Суд выяснил, что во время ссоры подсудимые стали бить подростка металлической ножкой от разобранного табурета. Они также позвонили хозяину телефона и позвали его к себе. Когда он пришёл, то тоже стал нападать на школьника: пустил в ход кулаки и бойцовские приемы. А Королёв продолжил бить школьника ножкой от табурета и стал прижигать ему руки и лицо горячим утюгом. От этого подросток потерял сознание, описала ситуацию Юлия Нуреева.







Вскоре школьник очнулся и попытался уйти из квартиры, истязатели вышли с ним. На улице его продолжили избивать, а один из подростков даже прыгнул на голову старшеклассника, когда тот лежал на земле. Всё это продолжалось до тех пор, пока молодых людей не спугнула соседка, пригрозившая вызвать полицию, рассказала Юлия Нуреева.





Как сообщили в прокуратуре Новосибирской области, у избитого остались закрытая черепно-мозговая травма, переломы ребра, правой ключицы, синяки и ссадины, следы от ожогов.







Все те, кто избивал подростка, пошли под суд. Причём одного из них (подростка, который прыгнул на голову школьника) судили ещё за одно преступление, не связанное с этой историей. Как пояснили в облпрокуратуре, этот подросток издевался над своим одноклассником: оскорблял его, бил по лицу, заставлял выполнять унизительные команды, надевал на него наручники, связывал сверстника скотчем и раздевал его на глазах у других школьников.







Дзержинский районный суд Новосибирска признал молодых людей виновными по п. «г, з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) и п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание) в зависимости от того, какие роли были у них в этих историях. Александр Королёв получил 4 года колонии общего режима, Станислав Суздальцев — 1 год 9 месяцев колонии общего режима. Подростка, который прыгнул на голову школьника, суд приговорил к 4 годам воспитательной колонии. Ещё один подросток отделался условным сроком в 9 месяцев, сообщили в областной прокуратуре.







Суд вынес приговор накануне, 20 июня, он в силу не вступил.





Жестокость новосибирских подростков порой вызывает возмущение общественности. Одним из самых громких дел последнего времени стала история 17-летнего Марка Конькова, который получил 9 лет воспитательной колонии за жестокое убийство своей сверстницы Карины Залесовой.