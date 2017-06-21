На Большевистской возле гостиницы «Обь» снова появилась трещина

Новая трещина на ул. Большевистская

В Новосибирске на ул. Большевистская возле остановки «Гостиница "Обь"» образовалась длинная трещина.





Трещину в тротуаре обнаружил житель Новосибирска на этой неделе. «Проходил по новому тротуару на "Гостинице «Обь»", сделанному в рамках ремонта и восстановления провала, образовавшегося из-за стройки осенью прошлого года.





Обнаружил там свежую трещину длиной около 10 метров, расползающуюся прямо посреди свежего асфальта — он ещё темный такой, красивый»,





— сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ новосибирец.







Корреспондент НГС.НОВОСТИ отправил запрос в мэрию Новосибирска по этой ситуации.





Длина новой трещины составляет 10 метров

Ремонт этого участка дороги был завершен в апреле 2017 года — тогда дорожники провели капитальный ремонт участка на ул. Большевистская, по которому ранее уже расползалась трещина.







Просадку грунта на четной стороне ул. Большевистская обнаружили в ноябре 2016 года. Как объяснял директор МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» Александр Мысик, это случилось по вине ошибок при строительстве «Снежной мили». Весной 2017 года остановка «Гостиница "Обь"» была перенесена на пару метров вперёд, чтобы провести ремонтные работы.