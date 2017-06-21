У новосибирцев заметно вырос интерес к потребительским кредитам

Доля потребительских кредитов с января по май в НСО выросла на 18 % по сравнению с прошлым годом

В Новосибирской области по сравнению с 2016 годом банки стали чаще выдавать потребительские кредиты.





Доля таких займов с января по май в регионе выросла на 18 %. К такому выводу пришли специалисты Национального бюро кредитных историй (НБКИ).







Как подсчитали аналитики, за первые пять месяцев 2017 года в Новосибирской области банки выдали 131 тыс. 810 потребительских кредитов. За аналогичный период прошлого года таких займов было 111 тыс. 685.







Такая же динамика наблюдается и в других регионах России. Гендиректор НБКИ Александр Викулин объяснил такую тенденцию тем, что в стране стабилизировалась национальная экономика, а банки адаптировались к ситуации на рынке.





К тому же, по мнению Викулина, «граждане стали более оптимистично смотреть на перспективы российской экономики и динамику собственных доходов».





Тем не менее реальные доходы населения продолжают снижаться, констатировал эксперт. «Этот фактор остается одним из главных рисков для розничного кредитования в стране», — резюмировал гендиректор НБКИ.





Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) в свою очередь также подвела статистику по кредитованию сибиряков. Оказалось, что Новисибирская область заняла второе место в тройке регионов с наибольшим объёмом займов. На первом месте — Красноярский край, на третьем — Иркутская область, пишет «КоммерсантЪ».





В расчёт не бралась задолженность перед микрофинансовыми организациями, уточнило издание.





Ранее НГС.НОВОСТИ рассказывали также о ситуации на ипотечном рынке. Так, аналитики весной отметили резкое увеличение количества взятых ипотек по сравнению с двумя предыдущими годами.