Не поделившие перекрёсток «Опель» и «Тойота» собрали массовое ДТП в центре

Последствия массовой аварии
Последствия массовой аварии

Вечером 20 июня водитель «Тойоты Ист» пострадал в массовом столкновении машин в Центральном районе Новосибирска.


Авария с участием 4 машин произошла в 18:40 на пересечении ул. Гоголя и Советской. Как сообщили в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска, 25-летний водитель «Опель Астра» ехал по ул. Гоголя к Красному проспекту со стороны ул. Нарымской и столкнулся со встречной «Тойотой Ист». «Тойота» в это время стояла на перекрёстке и собиралась повернуть налево — на ул. Советскую.


«Произошло столкновение. После этого "Тойоту Ист" отбросило от удара на припаркованный по ул. Гоголя автомобиль "Тойота Лэнд Крузер", а "Опель" столкнулся ещё с автомобилем "Тойота Авенсис", который двигался по ул. Советской со стороны ул. Фрунзе в сторону ул. 1905 года», — рассказали в группе пропаганды.


В ДТП пострадал 29-летний водитель «Тойоты Ист» — у него закрытый перелом правой ключицы.


Как пояснил автоинспекторам водитель «Опель Астра», он ехал во втором ряду со скоростью 60 км/ч. По словам водителя, авария на перекрёстке произошла оттого, что поворачивающая налево «Тойота» тронулась с места, передали в ГИБДД.


Всего в аварии участвовали 4 машины
Всего в аварии участвовали 4 машины


Массовое столкновение произошло в 7-м часу вечера
Массовое столкновение произошло в 7-м часу вечера


Сутками ранее в Новосибирске произошло ещё одно серьезное ДТП с пострадавшим: водитель «Мазды» сбил 7-летнего мальчика, который переходил дорогу возле дома в Заельцовском районе. После аварии мальчика доставили в больницу, у него закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.

Ольга Хмелевская
Фото предоставлены группой пропаганды ГИБДД Новосибирска

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