На площади Ленина начали устанавливать сцену ко Дню города





Монтаж сцены на площади Ленина

На пл. Ленина начался монтаж сцены для праздничного концерта, посвящённого Дню города.





То, что рабочие начали монтировать сцену на пл. Ленина, корреспондент НГС.НОВОСТИ заметила утром 21 июня.







В этом году Новосибирску исполняется 124 года, празднование будет проходить 24–25 июня. На прошлой неделе власти начали украшать город к празднику разноцветными флагами. А музыканты филармонии в преддверии Дня города открыли серию бесплатных концертов на свежем воздухе.





По словам директора ЦУГАЭТ Александра Руденко, в День города после завершения всех праздничных мероприятий к трём остановкам — «Речной вокзал», «Автовокзал» и «Дом Ленина» — направят дополнительный транспорт, чтобы люди смогли без проблем разъехаться. При этом метро в День города будет работать в обычном режиме — до 0:00.