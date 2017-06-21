Три аварии снизили скорость движения по Октябрьскому мосту до 7 км/ч

Утренние заторы сковали движение по дорогам Новосибирска





Утром 21 июня на Октябрьском мосту и рядом с ним произошло три аварии, которые сковали движение в сторону правого берега.







Согласно данным сервиса Яндекс.Пробки, первая авария произошла недалеко от перекрёстка с ул. Зыряновская, другая авария — рядом с ТЦ «Речной», ещё одно ДТП — на Октябрьском мосту в сторону левого берега в районе городского пляжа «Наутилус». Скорость движения на мосту составляет около 7 км/ч. Затор продолжается на небольшом участке ул. Немировича-Данченко. Всего длина пробки составила 3 км.







Заторы на Октябрьском мосту утром 21 июня





Другая крупная пробка появилась сегодня утром на Бердском шоссе. 5-километровый затор в сторону города образовался на ул. Барнаульской, Вокзальной магистрали и Бердском шоссе в городе Бердске.





5-километровый затор на Бердском шоссе





Заторы начинаются на ул. Барнаульской — от пересечения с ул. Химзаводская и заканчиваются в районе железнодорожной станции Речкуновка. Скорость движения на этом участке дороги составляет 5 км/ч. По сообщениям в соцсетях, на Бердском шоссе возле этой станции произошла небольшая авария, которая затруднила движение по двум полосам в сторону Новосибирска.





Пробка на ул. Большевистской





Ещё один крупный затор длиной 2 км появился сегодня утром на ул. Большевистская — от ул. Водопроводной до парка «Городское начало». Скорость движения автомобилей составляет 15 км/ч.







На ул. Станционной возле остановки «Завод Сибсельмаш» движение также замедленное — на участке в 1,5 км в сторону до пл. Энергетиков скорость составляет 10 км/ч.





Затруднение движения на ул. Станционной





Вчера новосибирцы также встали в пробку на ул. Большевистской — дорожные работы собрали пробку за разъездом Иня.

