Три аварии снизили скорость движения по Октябрьскому мосту до 7 км/ч

Утренние заторы сковали движение по дорогам Новосибирска
Утренние заторы сковали движение по дорогам Новосибирска


Утром 21 июня на Октябрьском мосту и рядом с ним произошло три аварии, которые сковали движение в сторону правого берега.  


Согласно данным сервиса Яндекс.Пробки, первая авария произошла недалеко от перекрёстка с ул. Зыряновская, другая авария — рядом с ТЦ «Речной», ещё одно ДТП — на Октябрьском мосту в сторону левого берега в районе городского пляжа «Наутилус». Скорость движения на мосту составляет около 7  км/ч. Затор продолжается на небольшом участке ул. Немировича-Данченко. Всего длина пробки составила 3 км. 


Заторы на Октябрьском мосту утром 21 июня
Заторы на Октябрьском мосту утром 21 июня


Другая крупная пробка появилась сегодня утром на Бердском шоссе. 5-километровый затор в сторону города образовался на ул. Барнаульской, Вокзальной магистрали и Бердском шоссе в городе Бердске. 


5-километровый затор на Бердском шоссе
5-километровый затор на Бердском шоссе


Заторы начинаются на ул. Барнаульской — от пересечения с ул. Химзаводская и заканчиваются в районе железнодорожной станции Речкуновка. Скорость движения на этом участке дороги составляет 5 км/ч. По сообщениям в соцсетях, на Бердском шоссе возле этой станции произошла небольшая авария, которая затруднила движение по двум полосам в сторону Новосибирска.


Пробка на ул. Большевистской
Пробка на ул. Большевистской


Ещё один крупный затор длиной 2 км появился сегодня утром на ул. Большевистская — от ул. Водопроводной до парка «Городское начало». Скорость движения автомобилей составляет 15 км/ч.


На ул. Станционной возле остановки «Завод Сибсельмаш» движение также замедленное — на участке в 1,5 км в сторону до пл. Энергетиков скорость составляет 10 км/ч. 


Затруднение движения на ул. Станционной
Затруднение движения на ул. Станционной


Вчера новосибирцы также встали в пробку на ул. Большевистской — дорожные работы собрали пробку за разъездом Иня.

Мария Шевлягина 
Фото Екатерины Калиневич (1), скриншот yandex.ru/maps (2, 3, 4, 5)

Прочтений: 4458
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (11)11
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено