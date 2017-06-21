Новосибирцев ждут грозы на фоне 30-градусной жары

В ближайшие дни вероятны ливни с грозами и градом 
В ближайшие дни вероятны ливни с грозами и градом 

Синоптики рассказали о погоде на предстоящие дни в Новосибирске и области — кроме жары до +31 градуса ожидаются грозы с ливнями и градом.


«Будет доминировать погода с температурным фоном в пределах +25...+31 градуса. Возможны отдельные грозовые ливневые очаги разной интенсивности с порывистыми ветрами при грозах. В целом погода остаётся выше климатической нормы на 2–6 градусов», — рассказал пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


Ночные температуры будут также довольно высокими — +11...+18 градусов тепла. Отдельные грозовые очаги могут сопровождаться выпадением града. Порывы ветра при шквалах могут достигать 20 м/с, отметил Ренад Ягудин. 


«Сохраняется юго-западная составляющая воздушного движения, но вместе с тем падает атмосферное давление, распространяется из районов Зауралья — периферийной части той циклоничности, которая просочилась восточнее Уральского хребта. Поэтому атмосферные фронты продвигаются на восток, но они слабеют по контрастам, это вызывает ослабление жары», — объяснил синоптик. 


Аномальная жара в Новосибирской области была в прошедшие выходные. 18 июня в Искитиме на метеостанции синоптики зарегистрировали +36,6 градуса.

Ольга Власова
Фото Александра Ощепкова 

Прочтений: 8537
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (41)41
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено