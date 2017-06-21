Новосибирцев ждут грозы на фоне 30-градусной жары

В ближайшие дни вероятны ливни с грозами и градом

Синоптики рассказали о погоде на предстоящие дни в Новосибирске и области — кроме жары до +31 градуса ожидаются грозы с ливнями и градом.







«Будет доминировать погода с температурным фоном в пределах +25...+31 градуса. Возможны отдельные грозовые ливневые очаги разной интенсивности с порывистыми ветрами при грозах. В целом погода остаётся выше климатической нормы на 2–6 градусов», — рассказал пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.





Ночные температуры будут также довольно высокими — +11...+18 градусов тепла. Отдельные грозовые очаги могут сопровождаться выпадением града. Порывы ветра при шквалах могут достигать 20 м/с, отметил Ренад Ягудин.





«Сохраняется юго-западная составляющая воздушного движения, но вместе с тем падает атмосферное давление, распространяется из районов Зауралья — периферийной части той циклоничности, которая просочилась восточнее Уральского хребта. Поэтому атмосферные фронты продвигаются на восток, но они слабеют по контрастам, это вызывает ослабление жары», — объяснил синоптик.





Аномальная жара в Новосибирской области была в прошедшие выходные. 18 июня в Искитиме на метеостанции синоптики зарегистрировали +36,6 градуса.