Новосибирцы признались в том, что коллеги воруют их еду

Каждый шестой участник опроса предпочитает заказывать еду в офис или покупать готовую еду в магазине
Каждый шестой участник опроса предпочитает заказывать еду в офис или покупать готовую еду в магазине

10 % новосибирцев, опрошенных сайтом Зарплата.ру, признались в том, что сталкивались с воровством еды из общего холодильника на работе.


Сайт по поиску работы Зарплата.ру опросил 1029 работающих новосибирцев, чтобы узнать, где и как они обедают во время перерыва. Желающие могли выбрать несколько вариантов ответов.


Как показало исследование, чаще всего новосибирцы предпочитают приносить на работу контейнеры с домашней едой – так ответили 64 % опрошенных.


«На бизнес-ланчи ходит почти половина [опрошенных] горожан (45 %), каждый шестой заказывает еду в офис или покупает готовую еду в магазине, еще 5 % отправляются обедать к себе домой. А вот 7 % горожан время от времени вообще не едят на работе», - сообщили авторы исследования.


Итоги опроса свидетельствуют, что офисная кухня или специально оборудованное для еды место есть на работе у 62 % опрошенных. Остальные признались, что вынуждены обедать прямо за рабочим столом.


«Чай, кофе, печеньки на работе есть в открытом доступе только у 28 % опрошенных. Зато у 80 % респондентов в офисе есть микроволновка, а также чайник (75 %), холодильник (63 %) и кулер (56 %). Кофемашиной в офисе похвастались почти треть работающих новосибирцев – 31 %. А вот плита и тостер есть в офисе только у 3% опрошенных», - рассказали в пресс-службе Зарплата.ру.


Кроме того, выяснилось, что каждый десятый участник опроса сталкивался с воровством еды из общего холодильника. При этом опрошенные признались, что они не знают, при произошло это умышленно или по рассеянности.

Ольга Хмелевская
Фото Стаса Соколова

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