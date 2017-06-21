S7 попала в десятку лучших европейских авиакомпаний

Самолет S7 Airlines

Новосибирская авиакомпания S7 Airlines вошла в топ-10 лучших региональных авиакомпаний Европы по версии британского консалтингового агентства Skytrax.







На этой неделе агентство Skytrax обнародовало рейтинг 100 авиакомпаний мира World Airline Awards 2017, составленный на основе опроса клиентов по всему миру. 95-е место в мировом рейтинге заняла новосибирская авиакомпания S7 Airlines. Кроме неё в сотню лучших российских авиакомпаний вошел «Аэрофлот», разместившийся на 30-м месте. Лидером рейтинга стала национальная авиакомпания Катара Qatar Airways.





Кроме того, Skytrax включило S7 Airlines в двадцатку лучших региональных авиакомпаний мира (15-е место), в десятку лучших региональных авиакомпаний Европы (4-е место) и в десятку лучших авиакомпаний Восточной Европы (3-место), говорится на сайте премии.







Исследование проходило с 2016 года по май 2017 года. При составлении рейтинга специалисты Skytrax учли мнение 19,87 млн пассажиров, которые оценили 320 авиакомпаний по различным параметрам, включая систему бронирования билетов, отношение персонала к клиентам, выбор еды и температуру на борту самолёта. Вручение премии World Airline Awards, которую также называют «Оскаром авиационной промышленности», проходило 20 июня на Парижском авиасалоне.





Ранее авиакомпания S7 Airlines возглавила рейтинг российских авиаперевозчиков по версии журнала Forbes.